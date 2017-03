Soferul ucigas din Rebricea este plin de tupeu!

luni, martie 13, 2017, 3:00

Cercetat pentru ucidere din culpã si pãrãsirea locului accidentului si plasat în arest la domiciliu, ieseanul Marian Lupãsteanu vrea acum sã fie „sutã la sutã” liber, cerând insistent schimbarea acestei mãsuri preventive. Individul a accidentat mortal, pe 14 ianuarie, la Rebricea, o femeie ce mergea de mânã cu fiica ei pe marginea soselei si, timp de o lunã, s-a sustras cercetãrilor, fiind identificat si retinut la Ciurea, acolo unde ascunsese masina, avariatã în urma accidentului, în grajd.

În seara de 14 ianuarie, o femeie in varstã de 34 de ani care se deplasa spre casã, de manã cu fiica sa in varstã de 14 ani, pe marginea DJ 248, in localitatea Rebricea, a fost lovitã in plin de un autoturism care se deplasa cu vitezã. Soferul nu a schitat nici un gest sã opreascã si si-a continuat goana, dispãrand in noapte. Evenimentul a fost anuntat la 112 de un alt sofer, iar ambulantierii sositi la fata locului nu au putut decat sã constate decesul victimei. Imediat, politistii vasluieni au demarat o amplã actiune de identificare a soferului vinovat de producerea accidentului, insã acesta a fost prins abia dupã o lunã, si dupã ce cãutãrile au fost extinse in alte patru judete. Dupã o lunã de cãutãri, a fost gãsit soferul ucigas, in persoana lui Marian Lupãsteanu, un tanãr de 29 de ani, din comuna Ciurea, judetul Iasi, care, dupã producerea accidentului, a ascuns masina avariatã in urma impactului intr-un grajd. Pe caroseria masinii s-au gãsit urme de sange, expertiza arãtand cã este vorba de sangele victimei. Lupãsteanu a fost retinut si, ulterior, pe 17 februarie, Judecãtoria Vaslui a admis arestarea lui preventivã pentru ucidere din culpã si pãrãsirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, decizie contestatã imediar de soferul ucigas. A avut castig de cauzã: judecãtorii Tribunalului Vaslui, instantã care a judecat contestatia, au fost ingãduitori cu cel care, dupã ce a omorat un om, s-a ascuns timp de o lunã, ba, mai mult, in ciuda tuturor probelor, neagã acuzatiile mai mult decat evidente. Astfel, Lupãsteanu a fost eliberat din arest preventiv la doar 3 zile de la arestare si plasat in arest la domiciliu pentru o perioadã de 30 de zile. Nici asa individul nu a fost multumit si, la cateva zile, face cerere sã fie eliberat din arestul la domiciliu, cerere respinsã de Judecãtoria Vaslui. Sperand sã aibã din nou castig de cauzã la Tribunalul Vaslui, Marian Lupãsteanu a contestat decizia, insã de aceastã datã fãrã folos, contestatia fiind respinsã ca nefondatã!