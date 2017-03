Sofer din Husi treaz, biciclist din Vaslui bãut!

marți, martie 7, 2017, 3:00

Pe 4 martie, Politia Municipiului Vaslui a fost sesizatã prin apel la 112 despre faptul cã, pe strada Stefan cel Mare din localitate, a avut loc un accident de circulatie. La fata locului s-au deplasat politistii rutieri, stabilind urmãtoarele: in timp ce Jãnicã T., de 52 de ani, din municipiul Husi, conducea un autovehicul pe strada Decebal, la intrarea intr-un sens giratoriu nu a acordat prioritate de trecere unei biciclete, condusã de un bãrbat de 60 de ani, din municipiul Vaslui. În urma impactului, a rezultat vãtãmarea corporalã a biciclistului, care a fost internat la Spitalul Judetean Vaslui cu diagnosticul ßfracturã os zigomatic, arcadã zigomaticã dreapta fãrã deplasare, traumatism cranio cerebral’. Cei doi bãrbati au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultand faptul cã biciclistul se afla sub influenta alcoolului (0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat). În cazul conducãtorului auto, rezultatul a fost negativ. În cauzã sunt efectuate cercetãri sub aspectul sãvarsii infractiunii de vãtãmare corporalã din culpã.