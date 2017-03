Simpozion dedicat lui Alexandru Ioan Cuza, la CARP „Elena Cuza” Bârlad

marți, martie 21, 2017, 3:00

Duminicã, la Barlad, a avut loc Simpozionul ‘197 de ani de la nasterea domnitorului Alexandru Ioan Cuza’. Evenimentul, organizat de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ‘Elena Cuza’ Barlad, in parteneriat cu Asociatia Nationalã Cultul Eroilor ‘Regina Maria’, s-a bucurat si de prezenta prefectului judetului Vaslui, Isabel Bogdan. Despre personalitatea si opera reformatoare a domnitorului Alexandru Ioan Cuza au sustinut alocutiuni: col. (rtg.) Constantin Chiper, vicepresedintele Asociatiei Nationale Cultul Eroilor ‘Regina Maria’, presedinte al filialei Prahova – ‘Viata lui Alexandru Ioan Cuza – date biografice’, col. (r.) Pavel Valerian Timofte, vicepresedinte al Asociatiei Nationale Cultul Eroilor ‘Regina Maria’, presedinte al filialei Bacãu – ‘Reformele lui Cuza in domeniul militar’, si prof. Maria Marin – ‘Reformele lui Cuza in domeniile invãtãmantului, culturii, administratiei si agriculturii (secularizarea si reforma agrarã)’. ‘Mã bucur cã Barladul, prin Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, se inscrie in randul comunitãtilor care il sãrbãtoresc pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Spiritul sãu este prezent si acum, la 197 de ani de la nastere, iar pentru barlãdeni trebuie sã fie motiv de mandrie, mai ales cã mai multi istorici sustin cã aici s-a nãscut cel care avea sã infãptuiascã mica unire. Desi locul nasterii lui Cuza suscitã incã anumite discutii, in istorie s-a impus un lucru cert: Cuza apartine Barladului. Aici existã si o Casã Memorialã Alexandru Ioan Cuza, unde se spune cã apartinea unui unchi de-al sãu si in care marele domnitor a vãzut lumina zilei. Personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, domnul Unirii, impune respectul si recunostinta generatiilor de azi si de maine pantru marile sale fapte, care l-au asezat definitiv in familia glorioasã a domnitorilor si voievozilor romani. Numele sãu este legat de ideea de reformã si modernizare a statului roman, iar 24 ianuarie 1859 rãmane una dintre cele mai importante date din calendarul nostru istoric. Fãrã Mica Unire nu s-ar fi infãptuit niciodatã Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Sã-l cinstim de cate ori avem ocazia si sã nu uitãm sã le transmitem generatiilor tinere ce personalitate marcantã are Barladul’, a precizat prefectul Isabel Bogdan.