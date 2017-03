Si copiii ar putea avea cãrti de identitate!

marți, martie 21, 2017, 3:00

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionalã în administratia publicã, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetãtenilor români.

Proiectul de lege este in conformitate cu mãsurile prevãzute in Programul de guvernare 2017-2020, implementarea acestuia fiind de naturã sã faciliteze accesul cetãtenilor la servicii electronice si sã contribuie la dezvoltarea conceptului de ßadministratie electronicã’, avand drept consecintã corelarea si simplificarea procedurilor administrative. Concret, reglementãrile propuse vizeazã asigurarea premiselor necesare punerii in circulatie a unui nou document de identificare – electronic – care sã asigure, cetãtenilor, garantii suplimentare de securitate, iar institutiilor de drept public sau privat, certitudinea cã persoana care prezintã actul de identitate este titularul datelor de identificare inscrise pe respectivul document. Cartea electronicã de identitate va permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, in sisteme informatice terte ale administratiei publice, precum si in alte sisteme informatice, stabilite prin hotãrare a Guvernului, si utilizarea semnãturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã. Titularul unui document electronic se va putea autentifica on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educatie etc.), ceea ce va conduce la simplificarea interactiunii cu autoritãtile publice, prin cresterea calitãtii si accesibilitãtii serviciilor publice. Textul propus prevede posibilitatea obtinerii unei cãrti de identitate simple de cãtre persoanele care, din motive religioase sau de constiintã, refuzã in mod expres obtinerea unei cãrti electronice de identitate. Optional, cartea de identitate simplã sau cartea electronicã de identitate se poate elibera inainte de implinirea varstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre pãrinti. De la data realizãrii conditiilor tehnice pentru eliberarea cãrtii electronice de identitate, cartea de identitate simplã si cartea electronicã de identitate se elibereazã: a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsã intre 0 si 14 ani; b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsã intre 14 si 18 ani; c) cu valabilitate de 10 ani, dupã implinirea varstei de 18 ani. Cartea electronicã de identitate contine date in format tipãrit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, date in format electronic, precum si elemente de particularizare si de sigurantã. În format electronic se inscriu: a) datele din formatul tipãrit (numele si prenumele titularului, sexul, cetãtenia, data si locul nasterii titularului, semnãtura olografã a titularului, imaginea facialã, CNP-ul, adresa de domiciliu), cu exceptia semnãturii olografe a titularului; b) prenumele pãrintilor titularului; c) un certificat si, dupã caz, certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001; d) datele biometrice ale titularului, constand in imaginea facialã si, dupã caz, imaginile impresiunilor papilare a douã degete. Prin proiect se propune modificarea conceptului anterior privind continutul de date al cãrtii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informatiilor referitoare la calitatea de asigurat in sistemul public al asigurãrilor sociale de sãnãtate. Astfel, ßfunctionalitatea’ de card de sãnãtate va fi asiguratã de certificatul digital emis de MAI, inscris in cip. Cardul national de sãnãtate isi inceteazã valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronicã de identitate. Producerea cãrtilor electronice de identitate, a cãrtilor de identitate simple, a cãrtilor electronice de rezidentã si a cãrtilor de rezidentã se realizeazã, centralizat, de cãtre Imprimeria Nationalã. Personalizarea documentelor se va realizeaza, centralizat, in Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din subordinea MAI. Imprimeria Nationalã este abilitatã sã achizitioneze si sã punã la dispozitia structurilor MAI responsabile, precum si a Ministerului Afacerilor Externe, echipamentele si produsele software necesare pentru punerea in circulatie si personalizarea cãrtilor electronice de identitate, a cãrtilor de identitate simple, a cãrtilor de identitate provizorii, a dovezilor de resedintã, a cãrtilor electronice de rezidentã si a cãrtilor de rezidentã. Punerea in circulatie a cãrtii electronice de identitate si a cãrtii de identitate simple se realizeazã, in mod esalonat, in termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cãrti electronice de identitate sau a primei cãrti de identitate simple, pe mãsura asigurãrii serviciilor publice comunitare de evidentã a persoanelor cu suportul tehnic necesar. Stabilirea si actualizarea contravalorii cãrtii electronice de identitate si a cãrtii de identitate simple se fac de cãtre Imprimeria Nationalã, cu avizul Directiei generale ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.