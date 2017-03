SGA Vaslui sãrbãtoreste Ziua Mondialã a Apei

marți, martie 21, 2017, 3:00

De 25 de ani, omenirea sãrbãtoreste, in fiecare an, pe 22 martie, Ziua Mondialã a Apei. În anul 1992, Organizatia Natiunile Unite asupra Mediului Înconjurãtor de la Rio de Janeiro, au decis prin rezolutia 47/193, ca toate tãrile sã dedice in fiecare an, o zi in care oamenii sã constientizeze cã apa este una din resursele indispensabil vietii. În acest an, tema principalã o reprezintã apele uzate, iar campania „Apa si apa uzatã. De ce sã irosim apa?’ este fundamentatã de reducerea cantitãtii de ape uzate si reutilizarea acestora. Apa trebuie atent gestionatã in fiecare etapã a circuitului sãu: de la captarea apei dulci, pre-tratare, distributie, utilizare, colectare si epurare, panã la utilizarea apelor uzate epurate si intoarcerea lor in mediu, gata sã fie captate pentru a isi reincepe circuitul. La nivel mondial, volumul de ape uzate si cantitatea totalã de poluanti sunt intr-o continuã crestere ca urmare a cresterii populatiei, a urbanizãrii accelerate si a dezvoltãrii economice. Cu toate acestea, gestionarea apelor uzate este profund neglijatã, iar posibilitatea de utilizare a acestora ca sursã accesibilã si durabilã de apã, energie, nutrienti si alte materii recuperabile este mult subevaluatã. Ieri, ca parte a evenimentelor si actiunilor dedicate de ABA Prut – Barlad Zilei Mondiale a Apei, la Scoala ‘Dimitrie Canetemir’ Vaslui, a avut loc o prezentare, „Apa si apa uzatã. De ce sã irosim apele uzate?’, beneficiari fiind elevii si cadrele didactice. Astãzi, o altã actiune de marcare a Zilei Mondiale a Apei este ecologizarea raului Delea, zona pod ICIL – pod CF, cu participarea personalului SGA Vaslui, urmatã de o vizitã a elevilor Scolii nr. 2 Vaslui la Laboratorul de Calitate a Apelor, la ora 10.00. Prezentarea „Apa si apa uzatã. De ce sã irosim apele uzate?’ va fi fãcutã si la Barlad, elevilor de la Scoala Generalã nr. 2, si, o zi mai tarziu, si elevilor Scolii Generale nr. 1 Negresti.