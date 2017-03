Senatorul Doina Silistru, prezentã la Reuniunea de iarnã a Adunãrii Parlamentare a OSCE

miercuri, martie 1, 2017, 3:00

Senatorul PSD de Vaslui Doina Silistru, membrã a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a OSCE, presedinta Comisiei pentru agriculturã, silviculturã si dezvoltare ruralã a Senatului, a participat, în perioada 23 – 24 februarie, la cea de a 16-a Reuniune de iarnã a Adunãrii, care a avut loc la Viena, la Centrul de Conferinte Hofburg.

În sesiunea de deschidere a Reuniunii, doamna Doris Bures, Presedinta Consiliului National al Austriei, si doamna Christine Muttonen, Presedinta AP OSCE, s-au referit la initiativele si mãsurile luate pentru a promova angajamentele si valorile OSCE in gestionarea numeroaselor provocãri comune cu care se confruntã statele membre. Doamna Hedy Fry (Canada), reprezentantul special al AP OSCE pentru probleme de gen, s-a referit in interventia sa la criza migrantilor si refugiatilor, din perspectiva egalitãtii de sanse dintre femei si bãrbati. Cele trei comisii generale ale AP OSCE au organizat dezbateri speciale, dupã cum urmeazã: securitatea transnationalã in regiunea OSCE: combaterea terorismului – Comisia generalã pentru probleme politice si de securitate; gestionarea resurselor naturale, abordarea sigurantei aprovizionãrii cu apã si combaterea schimbãrilor climatice – Comisia generalã pentru economie, stiintã, tehnologie si mediu; protectia drepturilor omului in contextul accentuãrii populismului – Comisia generalã pentru democratie, drepturile omului si chestiuni umanitare. Domnul ambasador Cristian Istrate, seful Misiunii Permanente a Romaniei pe langã Organizatiile Internationale de la Viena, a sustinut un discurs la Comisia generalã pentru probleme politice si de securitate, in calitate de presedinte al Forumului de cooperare in domeniul securitãtii al OSCE. În ultima zi a reuniunii, in cadrul sesiunii comune a celor trei comisii generale, domnul Sebastian Kurz, Presedintele in exercitiu al OSCE, ministrul afacerilor externe al Austriei, si domnul Lamberto Zannier, Secretarul general al OSCE, sau pronuntat in favoarea consolidãrii cooperãrii dintre dimensiunea guvernamentalã si cea parlamentarã ale OSCE. Reuniunea s-a incheiat cu o dezbatere specialã privind apãrarea drepturilor omului in vremuri de crizã.