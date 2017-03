Seful Politiei Locale Bârlad, în rãzboi total cu primarul Boros

vineri, martie 31, 2017, 3:00

„Primarul sã îsi vadã întâi de administratie, si apoi de serviciile primãriei care nu îsi fac datoria! Sã nu fie cãlãul Politiei Locale, ci avocatul Politiei Locale! Mi-au pus o comisie de control care nu are nimic de-a face cu activitatea noastrã. Primarul n-are decât un tel: sã schimbe trei directori, printre care si eu! Eu pânã acum am tãcut, dar m-am decis sã nu mai fac asa ceva!”. Sunt declaratiile directorului executiv al Politiei Locale Bârlad, Vasile Rãdoi, care aruncã în aer situatia si asa tensionatã dintre el si primarul Dumitru Boros. Asta dupã ce edilul sef s-a declarat, recent, „total nemultumit” de activitatea politistilor locali aflati sub comanda lui Rãdoi.

Acuzatii grave lansate de directorul executiv al Politiei Locale Barlad, Vasile Rãdoi, la adresa sefului sãu direct, primarul Dumitru Boros. Primul a rãbufnit dupã ce a vãzut cã edilul ar arunca cu tot felul de mizerii de institutia pe care pe conduce, doar din simplul motiv cã primarul si-ar fi propus sã schimbe cu orice pret trei dintre directorii pe care ii are in subordine. Vasile Rãdoi spune cã este vorba despre managerul ‘Spitalului de Urgentã ‘Elena Beldiman’, care ‘a clacat psihic si si-a dat demisia’, directorul SC Reiser SA – societatea Consiliului Local care se ocupã cu intretinerea drumurilor din Barlad – si, evident, persoana sa. Declaratiile fãcute, ieri, ziarului nostru de cãtre Vasile Rãdoi dau de inteles cã primarul Boros s-ar face vinovat chiar si de abuz in serviciu, pentru cã nu ar fi citit o serie de legi, pe care directorul executiv al Politiei Locale i le recomandã. Trebuie spus cã reactia lui Rãdoi vine ca urmare a anuntului fãcut de primarul Boros, conform cãruia anul acesta vor fi infiintate trei sensuri giratorii noi in localitate, pentru decongestionarea traficului. În plus, primarul Boros a mai spus si cã este ‘total nemultumit de activitatea Politiei Locale, motiv pentru care a cerut un control ale cãrui rezultate abia le asteaptã pentru a dispune pe cale de consecintã.

Problema 1: sensurile lui Boros

Fãrã comentarii suplimentare, iatã ce spune Vasile Rãdoi: ‘Spune el (primarul Dumitru Boros, n.r.) cã face sensuri giratorii pentru a rezolva toatã babilonia asta din traficul din Barlad. N-are decat sã le facã, dar pãrerea mea este cã nu va rezolva nimic cu aceste sensuri. Eu demult i-am transmis dumnealui niste solutii, dupã capul nostru, nu doar pentru Republicii, ci si pentru strãzile anexe. Pentru cã, dupã pãrerea mea, intai trebuie fãcutã administratie publicã si apoi sã isi facã politia localã datoria. Deci, as vrea ca domnul primar, in calitatea lui de avocat, sã dea exemplu de o lege care aratã cã Politia Localã nu isi face datoria. Pentru cã, dacã se uitã in lege – si chiar ii recomand – in Legea 421 din 2002, referitor la ridicarea masinilor abandonate si fãrã stãpan, noi nu putem ridica masini, ci doar facem acte. Eu cum pot amenda un om care isi parcheazã masina pentru vanzare, cand la nivel local nu existã un regulament local? Dacã, poate, am fi avut parcãri cu platã pe Republicii, intre orele 08.00 si 18.00, cui i-ar mai fi convenit sã isi lase cu zilele masinile acolo, la vanzare? În plus, nici nu existã, prin hotãrare de Consiliu Local, vreun spatiu destinat special pentru masinile care ar fi ridicate… Cat despre sensuri, eu stau din luna august a anului trecut cu niste solicitãri, la care nu am primit niciun rãspuns, doar pentru cã ele au venit din partea lui Rãdoi…’.

Problema 2: babilonia exista si se numeste dezastru

În continuare, seful politistilor locali, oricat a pãrut de supãrat, la un moment dat i-a dat si dreptate primarului Boros. Cu alte cuvinte, a recunoscut cã in traficul din Barlad nu este vorba despre o simplã babilonie, ci de un haos in toatã regula. Si a venit si cu argumente… chiar dacã, in ultimii 12 ani de administratie PSD la Barlad, toate mãsurile de decongestionare a traficului luate au concis cu mandatul sãu. ‘Si ca sã sustin cã este o babilonie intreagã in traficul din Barlad, uitati-vã doar la parcarea primãriei din zona pietei centrale, Piata ‘Sfantul Ilie’, unde este un dezastru total. Eu am 60 de politisti in subordine; si dacã ii pun pe toti acolo, tot nu se rezolvã nimic, la cat de putine locuri sunt. Eu am citit in ziarul dumneavoastrã ce spune si as vrea sã ii transmit domnului primar cã, in loc sã fie cãlãul Politiei Locale, eu i-as recomanda sã fie avocatul Politiei Locale. Repet, conform Legii 421, ar trebui sã isi dea seama domnul primar cã Politia Localã isi face dotoria si nu a gresit cu nimic’, mai spune Vasile Rãdoi.

Problema 3: comisia si contestarea ei

La un moment dat insã, directorul executiv Rãdoi s-a arãtat de-a dreptul deranjat de faptul cã a avut, timp de aproape o lunã, un control de la primãrie, dispus de primar, dar efectuat de o comisie… ‘contestatã’. ‘Acea comisie eu am contestat-o, din capul locului, pentru cã nu este conform Legii 155. Asta pentru cã este formatã, printre altii, dintr-un maistru militar, respectiv marele consilier Tudor (Costel Tudor, consilierul personal al primarului Boros, n.r.) si un fost maior din Armata Romanã, actualmente consilier local, pe nume Luca (Liviu Luca, consilier local PNL, n.r.). Conform Legii 215 a administratiei publice locale, consilieri locali nici nu au atributii de acest fel… Nu au atributii nici ceilalti doi bãieti din primãrie, care mai fac parte din comisie, atat timp cat eu deja eram controlat de cãtre Curtea de Conturi si Controlul Financiar Intern. Culmea, acest organism nici nu este format in acest moment in primãrie. De aia i-am contestat comisia… În plus, de pe 10 panã pe 24 februarie au fãcut control care nu trebuia sã aibã loc, dar eu nu am nici panã la data actualã, dupã o lunã si ceva, nu am un raport de control, care ar fi trebuit incheiat la sediul unitãtii controlate’, ne-a mai spus Rãdoi.

Problema 4: probleme grave, cu iz…

Ducand discutia ceva mai departe, Rãdoi a fãcut o acuzatie extrem de gravã la adresa primarul Boros, pe care il bãnuieste de abuz in serviciu. Iatã ce a declarat acesta, intrebat fiind de ce ar fi trebuit oprit controlul primãriei, atat timp cat, sustine el, alte autoritãti il controlau deja, pe spete similare, dar pe linie de sindicat: ‘Ce control pe linie de sindicat? Este unuù (fost angajat al Politiei Locale, aflat in prezent in proces penal cu institutia si conducerea acesteia, n.r.) care se declarã el cã este sindicat! În schimb, domnul primar, cu toate actele in fatã, nu vrea sã ne bage pe noi in seamã, ci pe el, cã este ãla sindicat… Repet, in loc sã fie cãlãul politiei, sã fie avocat! Chiar dacã ii stã in gat Rãdoi si chiar dacã nu are decat un tel, asa cum s-a exprimat fatã de cineva, sã fie avocat! Eu stiu cã principala problemã si cea mai gravã problemã a dumnealui pentru barlãdeni este sã schimbe trei directori, si anume pe cel de la spital, care a cedat psihic si si-a depus demisia, pe cel de la Politia Localã, care nu a cedat psihic pentru a-si depune demisia, si pe directorul de la Drumuri (Florin Ghenghea, de la SC Reiser SA, n.r.). Nu am nicio fricã! Sã aparã fãrã probleme exact tot ce am spus! M-am sãturat de jigniri aiurea, pe care le face domnul primar din umbra unor articole din ziarele locale. Si se stie despre ce vorbesc! Vorbesc despre neadevãruri spuse de primar, nu spuse de ziaristi. Eu panã acum am tãcut, dar m-am decis sã nu mai fac asa ceva!’, a incheiat Vasile Rãdoi.