Se reiau exporturile de miei cãtre Israel!

joi, martie 30, 2017, 3:00

ANSVSA a anuntat cã, în urma discutiilor cu autoritãtile israeliene, au fost ridicate restrictiile pentru exportul de ovine din România, impuse la începutul lunii martie. “Pentru crescãtorii de ovine vasluieni, este o veste bunã, în sensul cã vor avea din nou piatã de desfacere. Rãmân de vãzut conditiile de contractare si, în special, pretul de vânzare”, spune Ion Agafitei, presedintele Asociatiei “OvisMold” Vaslui. Oierii asteaptã acum si redeschiderea Zonei Libere din Iordania, dupã ce exporturile cãtre lumea arabã au fost blocate, în noiembrie, fiind invocate relele tratamente aplicate animalelor de cãtre transportatori.

La inceputul lunii martie, Israelul a interzis importurile din Romania de bovine si ovine, datoritã nerespectãrii acordului care prevedea predarea doar de berbecuti. Practic, la insistentele samsarilor de animale, medicii veterinari de la punctul de inspectie sanitar veterinarã din frontiera din Constanta au acceptat sã elibereze actele aferente exporturilor chiar dacã in loc de berbecuti erau trimisi la export mielute sau miei necastrati, unele animale provenind chiar din Ungaria. Astfel, in decurs de cateva luni, crescãtorii de oi romani au rãmas fãrã o a doua piatã importantã de desfacere, dupã ce, in noiembrie 2016, Iordania, principalul importator de ovine pentru tãrile arabe, a blocat la randu-i importurile din Romania, invocand relele tratamente aplicate animalelor de cãtre transportatori. Conducerea ANSVSA s-a implicat pentru rezolvarea problemei, dat fiind cã spre Israel plecau anual circa 500.000-600.000 de berbecuti din Romania, aceasta fiind o piatã extrem de importantã pentru export. Dupã negocieri intense, ‘incepand cu data de 28 martie, Romania va relua exportul de ovine si bovine cãtre Israel. ANSVSA a fost informatã oficial de autoritãtile israeliene despre ridicarea restrictiilor pentru exportul de ovine si bovine din tara noastrã. Aceastã decizie este urmarea mãsurilor ferme intreprinse rapid de ANSVSA pentru a redeschide exportul si a minimiza efectele economice negative generate de impunerea restrictiilor’, se aratã in comunicatul postat marti, 28 martie, pe site-ul ANSVSA. ‘Redeschiderea exporturilor cãtre Israel este o veste bunã pentru crescãtorii de ovine vasluieni, insã numai in contextul in care acestia vor avea din nou la dispozitie aceastã piatã de desfacere a mieilor. Urmeazã sã vedem conditiile de contractare si, in special, sã negociem pretul de vanzare, pentru a vedea dacã si noi, oierii, vom avea de castigat, si nu doar samsarii sau transportatorii. Zilele viitoare, impreunã cu colegi din conducerea Asociatiei Nationale a Crescãtorilor de Ovine din Romania, voi fi la Bucuresti, pentru a obtine cele mai bune conditii de platã pentru crescãtorii romani de animale’, a declarat Ion Agafitei, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Crescãtorilor de Ovine din Romania, presedinte al ‘OvisMold’ Vaslui.