Scoala Gimnazialã «Constantin Motas» Vaslui va avea acoperis nou

miercuri, martie 15, 2017, 3:00

Consiliul Local Vaslui va aproba, in sedinta de maine, documentatia pentru avizarea lucrãrilor de interventii pentru obiectivul de investitii ßSchimbare Acoperis Scoalã Gimnazialã Constantin Motas Vaslui’. Este vorba despre aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii. Clãdirea propusã pentru modernizare are douã corpuri si deserveste urmãtoarele activitãti: scoalã gimnazialã si grãdinitã. În prezent, ansamblul structural al scolii nu prezintã degradãri vizibile, in schimb, prezintã degradãri majore la structura de rezistentã a acoperisului existent la ambele constructii. Atat din punct de vedere al sigurantei cerintei de rezistentã mecanicã si stabilitate, securitate la incendiu, cat si la sigurantã si accesibilitate in exploatare, acoperisul existent la cele douã corpuri de clãdire nu corespunde. ßAlocarea fondurilor necesare institutiei de invãtãmant in vederea achizitiei publice a contractului de lucrãri pentru schimbarea acoperisului vine in intampinarea respectãrii cerintelor normelor pentru siguranta si protectia elevilor, cadrelor didactice si imobilelor’, se aratã in expunerea de motive a proiectului de hotãrare. Lucrãrile de refacere a acoperisulu constatu in realizarea unei sarpante pe scaune din lemn cu invelitoare din tablã tip tiglã, realizare sistemului de preluare a apelor pluviale cu jgheaburi si burlane din tablã vopsitã, precum si placarea si finisarea frontoanelor rezultate. Valoarea totalã a investitiei, conform devizului general, este de 469.701 lei (cu TVA).