Scad dobânzile pentru creditele agricole!

miercuri, martie 8, 2017, 3:00

Începând din acest an, fermierii vor plãti o dobândã cu 5% mai micã la creditele pentru agriculturã de la institutiile bancare si nonbancare care au încheiat conventii cu APIA. Este vorba de acele credite care se pot obtine pe baza adeverintelor eliberate de APIA în contul subventiilor ce urmeazã a fi primite de fermieri. Totodatã, acestia sunt sfãtuiti sã aleagã cu mare atentie propunerile bãncilor, pentru a alege modalitãtile de finantare care rãspund cel mai bine necesitãtilor proprii.

Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) informeazã toti fermierii cã in data de 3 martie 2017 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 160, Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale nr. 50/2017 de modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale nr. 703/2013 pentru aprobarea conditiilor in care se vor incheia conventiile dintre institutiile financiar-bancare si nebancare si APIA, in vederea finantãrii de cãtre acestea a activitãtilor curente ale beneficiarilor plãtilor derulate de institutia noastrã in baza adeverintelor eliberate. Prin acest ordin nivelul de dobandã aferentã acordãrii creditelor va fi de RON-ROBOR 6Mžmaxim 2%, cu 0,5% mai mici decat panã acum. Potrivit conventiilor dintre APIA si bãnci, la solicitarea scrisã a fermierului, APIA va elibera o adeverintã prin care confirmã cã acesta a depus cererea unicã de platã solicitand sprijin pentru schema de platã unicã pe suprafatã, plata redistributivã, plata pentru practici agricole benefice pentru climã si mediu si/sau pentru mãsurile de dezvoltare ruralã. De asemenea, prin adeverintã se confirmã, la data emiterii acesteia, suprafata determinatã pentru platã pentru schemele de platã care fac obiectul conventiei, cã s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de platã care fac obiectul conventiei si cã beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face obiectul excluderilor de la platã pentru aceste scheme de platã, indeplinind conditiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, in conformitate cu legislatia in vigoare. Valoarea creditului va fi in cuantum de panã la 90% din valoarea sumei calculate conform adeverintei eliberate de APIA. Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordãrii creditelor pentru beneficiarii plãtilor directe, creditele fiind garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) si Fondul National de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM). În ce priveste comisioanele practicate de institutiile finantatoare, APIA atrage atentia fermierilor care doresc sã acceseze credite pentru finantarea capitalului de lucru in vederea desfãsurãrii activitãtilor curente, sã analizeze cu atentie sporitã solutiile de finantare propuse de institutiile financiarbancare si nebancare in ceea ce priveste costul acestora, astfel incat sã aleagã modalitãtile de finantare care rãspund cel mai bine necesitãtilor proprii. Toate conventiile incheiate intre APIA, institutiile bancare si non-bancare si FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul institutiei la adresa: www.apia.org.ro.