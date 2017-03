Retelele de apã mai au de asteptat

marți, martie 21, 2017, 3:00

Reabilitarea retelelor de apã din municipiul Vaslui va începe abia în primãvara anului 2018. Dupã ce lucrãrile nu s-au finalizat în primul proiect de apã si canal, acestea au fost fazate pentru perioada 2014-2020. Contractul de fazare a fost semnat în decembrie 2016, cu o întârziere de un an de la depunerea documentatiei la Comisia Europeanã.

Contractul de reabilitare a retelelor de alimentare cu apã potabilã din cadrul proiectului de apã si canal va demara cel tarziu in primãvara anului 2018. Gabriel Besleagã, directorul SC Aquavas Vaslui, a spus cã pentru inceperea efectivã a lucrãrilor mai trebuie parcurse douã proceduri tehnice. ‘Proiectul fazat de apa si canal se incadreazã in executia bugetarã a Uniunii Europene 2014-2020, dar lucrãrile de modernizare a retelelor de alimentare cu apã nu se vor incheia neapãrat atunci. Proiectul a fost fazat in luna decembrie, cu o intarziere de un an de la depunerea dosarului. Întarzierile nu au tinut de partea romanã’, a explicat Gabriel Besleagã. Pe langã modernizarea retelelor, in marele proiect de apã si canal a fost prinsã si modernizarea statiei de tratare din municipiul Vaslui. Lucrãrile la statia de tratare s-au finalizat, iar plãtile cãtre executanti au fost fãcute integral. În cazul statiei de epurare, lucrãrile sunt aproape de final. Din plãti totale de 50,5 milioane de lei cãtre constructori, mai este de achitat un rest de 3,2 milioane lei. ‘Urmeazã ca, in perioada mai-iunie, sã facem receptia la statia de epurare’, a explicat Besleagã.

Contract de peste 355 milioane de lei

SC Aquavas SA Vaslui a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finantare pentru realizarea lucrãrilor de apã si canal, fazate din Programul Operational Sectorial Mediu 2007 – 2014. Documentul a fost incheiat in data de 5 decembrie 2016, si are o valoare totalã de 355.927.333 lei. Contractul va asigura finantarea inclusiv a contractelor de lucrãri pentru reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Este vorba despre cele cinci proiecte de retele din programul POS Mediu, care nu s-au realizat pe vechiul proiect si au fost mutate pe noul proiect, finantat prin Programul Operational Infrastructurã Mare (POIM) 2014-2020. Prin parafarea acestui document, sumele din vechiul proiect nu sau pierdut, iar locuitorii zonelor urbane din judetul Vaslui vor beneficia de retele de apã si canal la standarde europene.