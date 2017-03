Reprezentantii judetului Vaslui, patru premii la Gala Nationalã a Excelentei în Asistenta Socialã

joi, martie 23, 2017, 3:00

Marti, 21 martie 2017, în cadrul celei de-a IV-a editii a Galei Nationale a Excelentei în Asistenta Socialã, au fost premiati asistentii sociali si personalitãtile care sustin asistenta socialã. Asistentii sociali Mihaela Zanoschi, Marius Sergiu Dohotaru-Pletoianu, Simona Alina Luncanu si Ionel Armeanu-Stefãnicã, directorul DGASPC Vaslui, cãruia i-a fost decernat Premiul pentru întreaga carierã în promovarea asistentei sociale, au fãcut din Vaslui cel mai premiat judet din tarã.

Gala a avut loc la Ateneul Roman in prezenta a numeroase personalitãti din mediul institutional si neguvernamental. Gazda evenimentului a fost Andreea Marin, care este alãturi de Gala Nationalã a Excelentei in Asistentã Socialã incã de la prima editie. La randul lor, Ion Caramitru, Horatiu Mãlãele, Adrian Naidin, Daniel Les si Holograf au fãcut din festivitatea de decernare a premiilor o searã de neuitat. În cadrul Galei a avut loc si prezentarea Albumul Galei Nationale a Excelentei in Asistentã socialã 2014-2016. Castigãtorii Galei Nationale a Excelentei in Asistentã Socialã editia 2017 sunt: * Premiul Asistentul Social al anului 2016: Mihaela Zanoschi (Vaslui); * Premiul pentru asistentul social din domeniul protectiei copilului: Marius Sergiu Dohotaru- Pletoianu (Vaslui); * Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilitãti: Loredana-Ionica Niculete (Gorj); * Premiul pentru asistentul social din domeniul sãnãtate – servicii medicale: Simona Alina Luncanu (Vaslui); * Premiul pentru asistentul social din domeniul reintegrãrii sociale a persoanei private de libertate: Nicusor Grosu (Iasi); * Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fãrã adãpost: Mihaela Gheba (Vrancea); * Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor varstnice si ingrijrii la domiciliu: Ramona Gotia (Alba); * Premiul pentru asistentul social din domeniul combaterii discriminãrii/ minoritãti: Surlea Ramona Adina (Dolj); * Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale – economie socialã: Ioana Ostahie (Bihor); * Premiul pentru asistentul social din domeniul asistentei sociale comunitare: Luisa Avram (Bacãu); * Premiul pentru asistentul social din domeniul prevenirii/ reducerii riscurilor asociate infectiei cu HIV, consumului de droguri si exploatãrii sexuale: Mariana-Mihaela BEBU (Bucuresti); * Premiul pentru jurnalism: Iulian Bobirnea (TV Trinitas); * Premiul politicianul anului: Maria Macrea (PSD Cluj) * Premiul institutia anului: ASOCIATIA ACCES OLTENIA; * Premiul personalitatea anului 2016 in promovarea educatiei si formãrii in asistenta socialã: Emilia Sorescu (Universitatea din Craiova); * Premiul de excelentã pentru promovarea profesiei liberale de asistent social: Sorina Corman (Sibiu); * Premiul pentru intreaga carierã in promovarea asistentei sociale: Ionel Armeanu-Stefãnicã (Vaslui); * Premiul pentru cea mai activã sucursalã CNASR: Sucursala CNASR Tulcea.