Raluca, fã-te cã (te) impui!

Raluca Turcan, presedintele PNL, si Cristian Busoi, secretarul general, ambii interimari, au aterizat, vineri, la Vaslui, într-o organizatie PNL Vaslui aflatã în pragul unui rãzboi civil, alimentat cu generozitate de comportamentul membrilor, în special al primarilor, conducãtorii de facto ai organizatiei judetene. Dupã o sedintã tensionatã, care initial s-a dorit de Birou Politic Judetean dar a esuat într-o confruntare între taberele sustinãtorilor lui Nelu Tãtaru si Daniel Olteanu, despre care se crede cã vor fi candidatii la functia de presedinte, totul s-a încheiat cu un ultimatum, „conform statutului”. Astfel, cel târziu astãzi, filiala vasluianã trebuie sã definitiveze componenta comisiei neutre care se va ocupa de organizarea alegerile interne. Dacã nici astãzi nu se vor întelege, liberalii vasluieni vor primi de la Bucuresti, „în plic”, componenta echipei.

Degeaba se plang liberalii vasluieni cã organizatie lor judeteanã e vraiste, lipsind linistea, stabilitatea si reconstructia, catã vreme si la centru lucrurile stau cam la fel, cel putin la capitolele ‘stabilitate’ si ßreconstructie’. O dovadã este si modul in care au decurs lucrãrile proiectatului Birou Politic Judetean (BPJ) al PNL, de vineri, la care au participat presedintele interimar Raluca Turcan si secretarul general Cristian Busoi – doi oameni linistiti, ba chiar timorati de patosul care ii animã pe colegii de la Vaslui. Asadar, interimarii mari au venit in vizitã la interimarii mici pentru… a se vedea, in cel mai bun caz, pentru cã din partea celor doi ßmari’ au lipsit nu doar mãsurile concrete, ci si fermitatea in discurs. Pe acest fond, era de asteptat ca tensiunile dintre liberali, impãrtiti in douã tabere de sustinãtori, pro-Nelu Tãtaru, presedintele interimar (absent de la lucrãri), pe de o parte, si pro-Daniel Olteanu, singurul deputat PNL de Vaslui, de cealaltã parte, sã escaladeze. Lucru care s-a si intamplat: conferinta de presã programatã pentru ora 19.00, intr-o salã situatã langã cea in care aveau loc lucrãrile BPJ, a fost pigmentatã cu rãcnete si tipete, cele douã tabere mutand confruntarea pe hol. La un moment-dat, Raluca Turcan sia cerut scuze, in numele colegilor, pentru acest spectacol gratuit. Pe acest fond sonor, guvernat de sovãiala liderilor de la centru, singura solutia a dubletei Turcan – Busoi a fost apelul repetat la Statutul PNL, in care s-ar gãsi rãspunsuri la toate problemele cu care se confruntã filiala vasluianã. Singura certitudine in acest moment este data panã la care alegerile interne in partid trebuie finalizate, respectiv 2 mai. Asadar, in mai putin de douã luni, PNL Vaslui trebuie sã stabileascã o echipã care sã se ocupe de organizarea alegerilor, iar acestea sã aibã loc, de jos in sus, ultimul scrutin fiind cel pentru alegerea echipei de conducere judetene. Dar, ca în viatã, primul pas este si cel mai greu de fãcut. Cele douã tabere de sustinãtori, foarte clar conturate, care vor sã isi impunã cat mai multi oameni in comisie, se acuzã si se blocheazã reciproc. Este, de altfel, motivul pentru care comisia nu existã nici panã la aceastã datã. În ciuda crizei evidente, Raluca Turcan vede lucrurile ßca la statut’: ßNu vreau sã intru in discutii despre bucãtãria internã a PNL la Vaslui (de parcã nu din acest motiv a venit la Vaslui, n.r.). Aici existã deopotrivã tensiuni si competitie. Eu cred cã, la finalul perioadei de alegeri interne, echipa care va rezulta va fi una puternicã, unitã si preocupatã de interesul public’, a declarat Raluca Turcan. Un text ßalb’, care nu ii ajutã deloc pe liberalii vasluieni, care vine la pachet cu o ßconsolare colegialã’: ßÎmi pare rãu cã in spatiul public, legat de PNL Vaslui, au apãrut mai multe informatii despre cine, ce, unde, cand, decat despre ce pot sã facã pentru vasluieni… Cu certuri interne, nu poti sã te regãsesti in PNL. Ca atare, voi sustine o competitie corectã, transparentã si o echipã care sã urmãreascã ceea ce asteaptã oamenii de la noi’, a completat ea. Iarãsi, nimic concret in directia deblocãrii situatiei de la Vaslui. De fapt, cele douã fragmente de declaratie aratã limitele ßmandatului’ cu care este investitã conducerea interimarã a PNL. Cat despre suspiciunile de ßpuci’, ßloviturã de palat’ etc., Raluca Turcan lea negat. ßNu am urmãrit nicio o loviturã de palat. Am venit pur si simplu sã-i ascultãm. Nu au fost sedinte interne de multã vreme, ceea ce nu este in avantajul echipei PNL. Urmeazã sã-si facã propuneri, cine doreste sã candideze, sã intre in campania internã. Noi, la nivel national, le asigurãm conditii corecte si transparente astfel incat sansele sã fie egale pentru toti competitorii’, a spus ea. Concluziile intalnirii sunt seci: PNL Vaslui trebuie sã prezinte, astãzi, componenta comisiei care se va ocupa de organizarea alegerilor interne, iar ßdacã (…) nu se va decide la nivel de organizatie judeteanã, atunci vom stabili in cadrul Biroului Politic National o echipã neutrã care sã organizeze alegerile’, a precizat Cristian Busoi, secretarul general al PNL.

Cazul „Plesu out”, un balon de sapun

Situatia lui Corneliu Plesu, fost colaborator al Securitãtii, aflat in echipa deputatului Daniel Olteanu, nu face obiectul preocupãrilor conducerii centrale a partidului. Prezentatã de interesati drept cea mai gravã problemã a organizatiei de la Vaslui, care nu le-ar permite liberalilor sã isi regãseascã ritmul, situatia lui Plesu in partid a fost expediatã repede la ßsi altele’. Astfel, eventuala decizie de excludere a acestuia din partid apartine exclusiv organizatiei vasluiene. ßStatutul PNL nu se negociazã. Nu trebuie sã luãm noi decizii la nivel national in ceea ce-l priveste pe domnul Plesu. Domnia sa este membru al PNL Barlad, din cate stiu. Asadar, o eventualã propunere in acest sens va trebui fãcutã de Organizatia PNL Barlad si, ulterior, aprobatã de Organizatia Judeteanã PNL Vaslui’, a conchis Raluca Turcan.