PSD dã o palmã «bunãstãrii» tehnocrate

miercuri, martie 1, 2017, 3:00

Consilierii judeteni au aprobat, ieri, repartizarea sumelor primite de la bugetul de stat de cãtre Consiliul Judetean Vaslui pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor si municipiilor vasluiene. În total, din sume defalcate din TVA si cota de 18,5% din impozitul pe venit, în judet vor ajunge peste 94,3 milioane lei, bani destinati plãtii arieratelor, rambursãrii unor împrumuturi contractate de primãrii sau pentru noi investitii. La acesti bani se adaugã alte 395,6 milioane lei, pentru sustinerea învãtãmântului de stat, a sistemului de protectie a persoanelor cu handicap si a copiilor, ori pentru programele guvernamentale destinate persoanelor defavorizate. În ce priveste banii pentru echilibrarea bugetelor locale, acestia sunt cu circa 31% mai multi fatã de anul trecut, Vasluiul fiind, din acest punct de vedere, pe locul 5 în topul judetelor. Pentru primãrii, în special cele comunale, dupã „seceta” financiarã de anul trecut, acesti bani reprezintã o adevãratã gurã de oxigen, care va permite implementarea unor proiecte în folosul comunitãtilor.

În 2017, cele 86 de primãrii vasluiene vor avea la dispozitie peste 94,3 milioane lei, bani de la bugetul de stat primiti pentru echilibrarea bugetelor locale, cu peste 31% mai multi bani decat au primit anul trecut de la guvernul tehnocrat la inceput de an. Din acesti bani, 75,441 milioane lei sunt impãrtiti de Finantele Publice, conform unui algoritm care tine cont de suprafata UAT-ului si numãrul de locuitori, dar si de gradul de incasare a taxelor si impozitelor locale. Nu mai putin de 25 de comune vor primi, pentru echilibrarea bugetelor locale, sume de peste 1 milion de lei, la care se adaugã Zorleniul, cea mai mare comunã din judet, cu aproape 10.000 locuitori, care va primi 2,102 milioane lei, cea mai mare sumã destinatã unui UAT vasluian. Dupã Zorleni, Finantele Publice au alocat cei mai multi bani comunei Stãnilesti, 1,492 milioane lei, urmatã de Dragomiresti, cu 1,441 milioane lei, si Puiesti, cu 1,404 milioane lei. La polul opus, cei mai putini bani ii va primi comuna Bãlteni, doar 306 mii lei, Drinceni, 406 mii lei, Pogonesti, 477 mii lei, Pochidia, 480 mii lei, Ciocani, 487 mii lei sau Bogdãnita, 494 mii lei, acestea fiind si singurele UAT-uri care primesc mai putin de jumãtate de milion de lei la inceput de 2017. Multi bani, in comparatie cu anul trecut, cand trei comune din judet, Dranceni, Fãlciu si Zorleni, nu au primit niciun leu de la bugetul de stat, iar municipiul Vaslui a primit incredibila sumã de… 84.000 lei! În acest an, municipiul Vaslui va primi, direct de la Finantele Publice, suma de 846 mii lei, Barladul, 549 mii lei, iar Husul, 561 mii lei. Cele douã orase, Murgeni si Negresti, vor primi sume importate, 1,737 milioane lei, respectiv 1,458 milioane lei, mai mult decat bineveniti, datã fiind starea lor economicã. Acestor sume, alocate de la bugetul de stat direct prin Ministerul Finantelor, se adaugã alte 18,862 milioane lei, 20% din suma totalã, impãrtite de cãtre CJ Vaslui, cu aprobarea consilierilor judeteni. În cazul acesta, condu – cerea judetului a tinut cont in primul rand de sumele primite de la Finantele Publice, in primã fazã fãcand o impãrtire proportionalã. Apoi, in functie de solicitãri, s-a procedat la o majorare sau micsorare a alocãrilor. Anterior, conducerea a consultat primarii, care au comunicat necesarul de fonduri pentru achirtarea dato – riilor, rambursarea ratelor la imprumuturile fãcute, sustinerea programelor de dezvoltare localã si a proiectelor de infrastructurã finantate din fonduri europene, proiecte care necesitã cofinantare.

Buzatu: o repartizare «optima»

‘O primã concluzie in urma unei consultãri in scris a primarilor este aceea cã necesarul de fonduri solicitat este in sumã de peste 627,7 milioane lei, suma destinatã de la bugetul de stat in acest an pentru echilibrarea bugetelor locale este de 7 ori mai micã, iar suma pe care trebui sã o repartizeze CJ este de 33 de ori mai micã decat nevoile primãriilor. Am convingerea cã aceastã variantã de repartizare este una optimã, in conditiile date, si rãspunde, in parte, necesitãtilor autoritãtilor publice, institutiilor si actiunilor publice ce se finanteazã de la bugetele locale’, a explicat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, in expunerea de motive a proiectului de hotãrare supus ieri aprobãrii consilierilor judeteni. Conform acestei repartizãri, cele mai mari sume din partea CJ leau primit douã dintre comunele care au cele mai mici alocãri de la Finante, Drinceni, 444.000 lei, si Bãlteni, 407.000 lei, dar si Zorleni, care va primi 420.000 lei, doar alte 4 comune, Tutova, Viisoara, Ciocani si Codãiesti primind sume de peste 300 mii lei. Cele mai mici repartizãri financiare de la CJ sunt in cazul comunelor Vãleni – 115.000 lei, Botesti – 120.000 lei, Grivita (130.000 lei), Tanacu – 131.000 lei, Alexandru Vlahutã – 132.000 lei, sau Vinderei, doar 138.000 lei. Chiar si asa, impreunã cu sumele primite de la Finante, aceste comune primesc cu circa 20 – 25% mai multi bani decat primiserã la inceputul anului trecut. Cat priveste orasele si municipiile, ele vor primi, pentru echilibrarea bugetelor locale, de la 137.000 lei, cazul Barladului, la 592.000 lei, cat este alocat pentru Negresti.