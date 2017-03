Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare a Spitalului Judetean de Urgentã, în sfârsit, la final!

vineri, martie 17, 2017, 3:00

Este oficial: prin inchiderea proiectului ‘Reabilitarea, moderni – zarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui’, judetul nostru se poate lãuda cu unul dintre cele mai moderne si mai bine echipate spitale de urgentã din tarã. Ideea reabilitãrii celui mai mare spital din judet, aflat in administrarea CJ Vaslui, a inceput sã fie pusã in practicã incã din 2009, pentru ca, in decembrie 2010, sã fie semnat contractul de finantare nerambursabilã, estimat la acea datã la peste 71 milioane lei. Dupã parcurgerea tuturor etapelor, desemnarea proiectantului si a constructorului, douã firme din Iasi au demarat efectiv lucrãrile, in 2012, ulterior fiind organizate licitatii pentru procurarea echipamentelor sanitare necesare modernizrii spitalului. Lucrãrile nu s-au desfãsurat fãrã probleme, pe parcurs trebuind sã fie rezolvate o serie de cerinte, venite in special din partea ISU, cum ar fi izolarea corepunzãtoare a grupului electrogen de urgentã, construirea unei scãri exterioare de acces ori chiar probleme legate de ventilatie intre cele 3 corpuri de clãdire, dupã ce mai multe ferestre au fost zidite de constructor. La finalul proiectului, valoarea totalã a lucrãrilor a fost de 69,135 milioane lei, din care 66,635 milioane lei asistentã financiarã din partea Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei, iar 2,5 milioane lei, contributie proprie a CJ Vaslui. Cu acesti bani, s-a reusit reabilitarea si modernizarea corpurilor A si B, pe o suprafatã totalã de peste 10.000 mp, si a unei suprafete de 888,6 mp din corpul C, montarea a 6 lifturi noi, dotarea spitalului cu 497 paturi noi cu noptiere, dintre care 24 paturi cu telecomandã, doar mobilierul nou fiind in valoare de peste 1,6 milioane lei, si achizitionarea a 131 echipamente medicale, de la computer tomograf mamograf, mese de operatie, laparoscop sau encefalograf computerizat si panã la echipamente si ustensile moderne la bucãtãria sau spãlãtoria spitalului. Impactul imediat al implementãrii acestui proiect a fost o imbunãtãtire substantialã a conditiilor de spitalizare, diagnostic si tratament pentru pacientii Spitalului Judetean de Urgentã, a cãrui adresabilitate este de peste 250.000 de vasluieni, mai bine de jumãtate din populatia judetului. ‘SJU Vaslui este acum un spital modern, pe care multe comunitãti din tarã si l-ar dori. Acest proiect a fost o oportunitate unicã pentru spitalul nostru. Altfel, ar fi fost imposibil sã-l aducem la un asemenea nivel si la standardele actuale, atat ca si conditii de cazare a bolnavilor, cat si de diagnostic si tratare, ori din punct de vedere al echipamentelor medicale pe care medicii nostri le au acum la dispozitie. A fost foarte important sprijinul primit din partea CJ Vaslui, sprijin constant in ciuda faptului cã implementarea proiectului s-a fãcut pe durata a trei mandate diferite’, a declarat Ana Rinder, managerul spitalului. ‘Sunt sigur cã parteneriatul intre Spitalul de Urgentã si CJ Vaslui vor continua in acelasi trend, cu atat mai mult cu cat sãnãtatea vasluienilor si imbunãtãtirea calitãtii serviciilor de sãnãtate din judet sunt o prioritate pentru noi. Vom sustine si viitoarele proiecte ce urmeazã a fi implementate la SJU, unele fiind deja intr-un stadiu avansat, cum ar fi construirea noului Ambulatoriu integrat, a Pavilionului de spitalizare de zi, reabilitarea Sectiei de Pneumologie, asa numitul spital TBC, ori a curtii institutiei. Ca si panã acum, vom continua mãsurile luate in vederea atragerii la Vaslui a medicilor specialisti, achizitionarea de aparta – men te special destinate lor fiind doar o parte din strategia pe care o avem in vedere. Mai mult, in functie de posibilitãtile financiare, vom incerca sã accelerãm aceste proiecte, in special in perspectiva in care, in curand, la Iasi va incepe construirea unui spital regional, care ar putea pune pe planul doi spitalul vasluian. Dorim ca eforturile noastre sã fie concretizate, iar vasluienii sã aibã incredere in serviciile medicale oferite la ei in judet, si cei care se vor duce la Iasi sã aibã alte motive decat actul medical ori conditiile de cazare diagnostic si tratament pe care le au la Spitalul din Vaslui’, a declarat la randul sãu, Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, prezent la conferinta de inchidere a proiectului, dupã ce si-a exprimat satisfactia cu privire la ducerea cu bine la sfarsit a unui proiect de o asemenea anvergurã.