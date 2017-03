Profesori fãrã catedrã, din cauza scãderii numãrului de elevi

vineri, martie 10, 2017, 3:00

Deja, conform estimãrilor ISJ Vaslui, nu mai putin de 19 catedre urmeazã a se desfiinta începând din noul an scolar, numãrul acestora putând creste în functie de cel al alevilor care se vor înscrie din toamnã în unitãtile de învãtãmânt. Profesorii rãmasi fãrã catedrã, cei mai multi dintre ei titulari, vor trebui sã sustinã un nou examen de evaluare, pentru a „prinde” un post la o altã scoalã.

De la an la an, scade cifra de scolarizare la nivelul institutiilor de invãtãmant din judetul Vaslui, un motiv fiind natalitatea scãzutã, ce reprezintã o problemã ce persistã de multi ani. Un alt motiv constã in faptul cã cã unii pãrinti stabiliti sau plecati la muncã in strãinãtate aleg sã-si ia copiii langã ei pentru a-si urma acolo studiile. Un lucru este cert, la fiecare inceput de an scolari, unitãti de invãtãmant, unele dintre ele ridicate sau reabilitate in ultimii an, rãman cu lacãtul pe usã din lipsã de elevi. În plus, chiar si scolile care continuã sã functioneze, sunt nevoite, din acelasi motiv, sã- si restrangã activitatea. Astfel, deja, la nivelul Inspectora – tului Scolar Judetean Vaslui, au fost anuntate deja un numãr de 19 catedre care vor fi desfiintate incepand din anul scolar 2017 – 2018. Este vorba de 2 posturi de educatori si 2 de invãtãtori, dar si de catedre de limba romanã, biologie, francezã, matematicã, chimie sau istorie – geografie, cele mai multe de la scoli din mediul rural. Alte 7 posturi sunt de la materii tehnice de la licee ori colegii cu profil tehnologic, dar si, lucru grav fiind lipsa de specialisti in domeniu, 2 posturi de psihopedagogi, de la Liceul Tehnologic Special ßSfanta Ecaterina’ Husi, respectiv de la Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivã ßC. Pufan’. Cadrele didactice care vor rãmane astfel fãrã catedrã, vor fi nevoitã sã sustinã un examen de evaluare, urmand ca, in functie de punctaj, sã fie distribuiti pe alte posturi vacante, in sedintã publicã.