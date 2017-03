Procurorii bârlãdeni, în atentia Inspectiei Judiciare a CSM

marți, martie 7, 2017, 3:00

Viorel Halângã, cel care, la sfârsitul lunii noiembrie 2016, a sechestrat, bãtut si violat timp de mai multe zile o femeie cu probleme psihice din Gãgesti, pe care a acostat-o dupã ce victima a iesit din spital, a fost eliberat de Tribunalul Vaslui. Instanta a admis contestatia tiganului violator, pentru cã procurorii bârlãdeni nu si-au fãcut treaba si au depus prea târziu cererea de prelungire a arestãrii preventive. Acum, procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Bârlad sunt verificati de Inspectia Judiciarã din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Anul trecut, o altã procuroare a fost cercetatã de aceeasi directie pentru cã nu a contestat decizia Judecãtoriei Vaslui de a elibera din arest preventiv trei dintre violatorii din Vãleni. În luna noiembrie, CSM respingea ca neîntemeiatã cererea de sanctionare a procuroarei Ingrid Botezatu.

O gresealã, sau poate comoditatea procurorilor barlãdeni, a dus la eliberarea din arest, la doar 2 luni dupã retinerea sa, a unui individ care, timp de 10 zile, a sechestrat, bãtut si violat o femeie bolnavã psihic. Pentru cã procurorii nu au depus in termenul legal cererea de prelungire a arestului preventiv a acuzatului Viorel Halingã, acestuia i-a fost admisã, de cãtre Tribunalul Vaslui, contestatia cu privire la mentinerea sa in arest decisã anterior de judecãtorii barlãdeni. Ulterior, plasat in arest la domiciliu si, astfel, scãpat de sub supravegherea pe care o avea in Centrul de arest al IPJ, Halingã si-a pus capãt zilelor! Greseala procurorilor barlãdeni este acum cercetatã de Inspectia Judiciarã din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care s-a sesizat din oficiu, urmand sã determine dacã existã indicii ale sãvarsirii unor abateri disciplinare. Anterior, Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad anuntase cã nu are competentã pentru a verifica cine, cum si de ce a gresit prin intarzierea depunerii propunerii de mentinere a arestãrii preventive, lucru care a dus la viciu de procedurã in dosarul respectiv. Cazul este oarecum asemãnãtor cu cel al violatorilor din Vãleni, pusi in libertate dupã ce procurorii nu au mai contestat la instanta superioarã decizia luatã in acest sens de Judecãtoria Vaslui. Astfel, in luna aprilie 2016, trei cei sase tineri care au sechestrat si violat o liceeancã din Vaslui au fost eliberati din arestul preventiv in care erau plasati de 4 luni, pentru ca, ulterior, pe baza precedentului creat, si ceilalti sã scape, la randul lor, din arest. Opinia publicã a reactionat vehement si, ulterior, in luna iunie, Inspectia Judiciarã a demarat o anchetã disiplinarã la adresa a trei judecãtori vasluieni, doi de la Judecãtorie si unul de la Tribunal, care au luat decizia de inlocuire a mãsurilor preventive, dar si a prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langã Judecãtoria Vaslui, Ingrid Botezatu, cea care ar fi trebuit sã conteste eliberarea inculpatilor. Ulterior, in luna septembrie 2016, Inspectia Judiciarã a anuntat cã, in cazul judecãtorilor, a fost datã solutia de respingere, nefiind promovatã actiune disciplinarã cãtre Sectia de judecãtori a CSM, deoarece sa apreciat cã nu sunt intrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare. Acelasi organism a cerut, pentru exercitarea cu gravã neglijentã a functiei, sanctionarea disciplinarã a procurorului Ingrid Botezatu, insã cererea Inspectiei Judiciare a fost respinsã ca neintemeiatã de cãtre CSM. Ca un amãnunt, cererea inspectorilor era respinsã chiar in ziua cand judecãtorii Curtii de Apel Iasi inãspreau pedepsele primite initial de tinerii violatori. În ceea ce priveste cazul de la Barlad, acesta dateazã de la sfarsitul lunii noiembrie, cand familia unei femei, Lilica Sirghie, de 46 de ani, din satul Giurcani, comuna Gãgesti, a reclamat faptul cã aceasta, cunoscutã cu probleme psihice, a dispãrut dupã externarea sa de la Spitalul municipal din Barlad. Femeia se prezentase la UPU, dupã ce, accidental sau pentru cã ar fi vrut sã se sinucidã, a bãut hipoclorit, insã, dupã ce a fost stabilizatã, a refuzat internarea. Ea a reapãrut la domiciliu, dupã 11 zile de la disparitie, intr-o stare jalnicã: bãtutã, cu capul spart, agresatã si vizibil speriatã, reclamand faptul cã a fost rãpitã de pe stradã, sechestratã, violatã si bãtutã de un bãrbat de etnie romã. Politistii au deschis un dosar de cercetare penalã, si, pe caza descrierilor date de victimã, au identificat autorul acestor fapte, in persoana lui Viorel Halingã, de 55 de ani, din Barlad. Cu toatã starea jalnicã femeii, bãtutã, cu capul spart, agresatã si vizibil speriatã, Halingã a sustinut, plin de tupeu, cã purtarea sa a fost fãrã repros, iar victima ar fi fãcut o crizã si s-a rãnit singurã. Cu toate acestea, dupã audieri, individul a fost retinut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat in fata judecãtorilor barlãdeni, cu propunerea de arestare preventivã pentru lipsire de libertate si viol. Judecãtorul de drepturi si libertãti a admis cererea procurorului si a dispus arestarea lui Viorel Halingã pentru 30 de zile, mandat ulterior prelungit la sfarsitul lunii decembrie. Pe data de 2 februarie, judecãtorii barlãdeni au prelungit, la propunerea procurorilor, mãsura de arestare preventivã pentru alte 30 de zile, decizie contestatã, la Tribunalul Vaslui, judecãtorii admitand contestatia, dupã ce a fost constatat existenta unui viciu de procedurã in cererea de prelungire a mãsurii preventive fãcutã de procurori. Cererea ar fi trebuit depusã cu minim 5 zile inaintea termenului de expirare a mãsurii preventive, 4 februarie, ori ea a fost depusã abia pe data de 30 ianuarie. Conform articolului 268, alineat 1 din Codul de procedurã penalã: ßcand pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decãderea din exercitiul dreptului si nulitatea actului fãcut peste termen’, lucru ce duce la incetarea efectului mãsurii preventive luate impotriva acuzatului.