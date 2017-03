Procesul romilor bârlãdeni traficanti de tigãri se rejudecã

luni, martie 27, 2017, 3:00

Sentinta prin care membrii grupãrii de romi care vindeau tigãri de contrabandã în pietele Bârladului au primit doar pedepse cu suspendare, pentru contrabandã, a fost desfiintatã de Curtea de Apel Iasi iar dosarul a fost trimis spre rejudecare la prima instantã, Tribunalul Vaslui. Judecãtorii ieseni au admis apelul procurorilor DIICOT, care au contestat faptul cã acuzatii au fost achitati de acuzatia de constituire sau aderare la un grup infractional organizat. Chiar dacã scãpase de închisoare, unul dintre traficanti, Florin Vasilicã Cojocaru, care a fãcut si el apel, a cerut nici mai mult nici mai putin decât sesizarea Curtii Constitutionale, pe motiv cã ar fi fost dezavantajat de procurori si judecãtori pe motive… etnice!

La jumãtatea anului 2015, mai multe persoane de etnie romã, cunoscute pentru faptul cã vindeau in pietele din municipiul Barlad tigãri de contrabandã, au fost trimise in judecatã de procurorii DIICOT. Cei 11 inculpati, Marian Pãduraru, Marian Morosan, Georgian si Anca Subert, Florin Cojocaru, Mihai Hurzum, Ionela Luminita Hurzum, Adrian Sergiu Dãnãilã, Lãmaita Dãnãilã, Petruta Loredana Hurzum si Veronica Hurzum, au fost acuzati de contrabandã in formã continuatã si constituire sau aderare la grup infractional organizat. Fiecare membru a grupãrii aveau sarcini precise: unii primeau si depozitau tigãrile, altii luau legãtura cu clientii, altii livrau tigãrile, ascunse in manecile hainelor. De multe ori, tigãrile, de provenientã Republica Moldova, erau tinute ascunse prin cosurile de gunoi sau chiar pe sub vehiculele parcate in apropierea pietelor. Dupã aproape un an de procese, in aprilie anul trecut, judecãtorii Tribunalului Vaslui au dat sentinta in acest dosar: intre doi ani si jumãtate si trei ani de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei, si plata a 76.435,94 lei, prejudiciul creat prin vanzarea de tigãri de contrabandã. Pedepsele atat de mici se datoreazã faptului cã traficantii au fost condamnati doar pentru comiterea infractiunii de contrabandã in formã continuatã, fiind achitati de acuzatia care le-ar fi adus ani pedepse mult mai grele, cea de constituire sau aderare la un grup infractional organizat. Unul singur din toatã gasca de traficanti, Marian Morosanu, era condamnat la executarea in inchisoare a pedepsei, si asta pentru cã judecãtorii au anulat suspendarea executãrii unei pedepse anterioare, primite in anul 2011, de opt luni de inchisoare, tot pentru contrabandã. Acesta va rãmane dupã gratii timp de trei ani. Ca un amãnunt, desi prejudiciul cauzat statului nu a fost achitat, magistratii Tribunalului Vaslui au decis ridicarea sechestrului asigurãtor impus asupra unor bunuri ale inculpatilor, fiind confiscate doar tigãrile netimbrate descoperite cu ocazia perchezitiilor fãcute de procurorii DIICOT. Atat romii condamnati, cat si procurorii DIICOT au contestat decizia Tribunalului Vaslui, din motive diferite. Dacã procurorii au considerat cã pedeapsa datã este prea micã in raport cu gravitatea acuzatiilor, condamnatii ar fi dorit achitarea, pentru a-si putea vedea linistiti in continuare de activitãtile lor. Dacã ar fi fost prinsi iar vanzand tigãri de contrabandã, ei riscau sã execute in regim de detentie si condamnarea a cãrei executare a fost suspendatã. Mai mult, unul dintre traficantii condamnati, Florin Vasilicã Cojocaru, a cerut chiar sesizarea Curtii Constitutionale, pe motiv cã, atat in timpul anchetei, cat si prin condamnarea primitã, nu ar fi avut parte de un tratament corect, pe motiv cã… este de etnie romã! Dupã 10 luni de judecatã, Curtea de Apel Iasi a dat in sfarsit un verdict in acest dosar, cu totul altul insã decat cel asteptat de pãrtile implicate. Dupã ce a respins cererea lui Cojocaru, dar si apelurile formulate de ceilalti 10 condamnati, pe motiv cã au fost depuse prea tarziu, instanta ieseanã a admis contestatia procurorilor si a desfiintat in totalitate sentinta Tribunalului Vaslui, trimitand dosarul spre rejudecare aceleiasi instante. În aceste conditii, romii barlãdeni traficanti de tigãri ar putea sã nu mai scape de inchisoare, dacã un alt complet de judecatã va decide condamnarea lor si pentru acuzatia de constituire sau aderare la un grup infractional organizat. Un singur lucru este cert, deznodãmantul final al acestui dosar este incã departe!