Primãvara, în Munteni si Podeni se numãrã canalizãrile!

joi, martie 2, 2017, 3:00

De câteva zile, primele cinci strãzi (dintr-un total de 73) din cartierele Munteni si Podeni au canalizare, iar ritmul în care se lucreazã îi face pe beneficiari sã creadã cã, în cel mult doi ani de acum înainte, vor cãlca si ei spre civilizatie.

Anuntul a fost fãcut, marti, 28 februarie, de cãtre primarul Barladului, Dumitru Boros, in plenul sedintei ordinare a Consiliului Local. El a precizat cã investitia, care este una dintre cele mai mari de care a beneficiat vreodatã orasul, nu ar fi putut fi realizatã fãrã sprijinul consilierilor locali, atat din actualul, cat si din mandatul trecut. ßO veste pe care o asteptam cu totii, dar in special locuitorii cartierelor Munteni si Podeni, care nu au beneficiat de un astfel de ‘confort’ niciodatã. Vreau sã vã anunt cã deja s-au terminat lucrãrile pe strãzile Alexandru Ioan Cuza, Fundãtura 1, Turda, Bistrita si Horia. Se lucreazã intr-un ritm foart bun, motiv pentru care, deocamdaã, nu se intrevãd motive de depãsire a termenului de finalizare a lucrãrilor, respectiv doi ani. Vreau sã vã multumesc dumneavoastrã, dar si fostului Consiliu Local, fãrã de care aceastã investitie nu ar fi fost posibilã’, a spus primarul Boros. Conform contractului, beneficiari directi sunt membrii a nu mai putin de 2.400 de familii din cele douã cartiere, iar multumirile edilului sef vin pe fondul mai multor piedici pe care le intampinat panã acum investitia. De la simple amanãri pe eliberarea unor banale documente panã la incapacitatea factorilor de decizie in a atrage fonduri europene pentru finantarea lucrãrilor, proiectul canalizãrii din Munteni si Podeni a cunoscut toate etapele negative. Ultima dintre acestea s-a consumat la finele lunii noiembrie, anul trecut, cand, desi a fost ales un castigãtor al licitatiei de atribuire a lucrãrilor, un contraofertant a contestat-o si a mai amanat incã o datã punerea in aplicare a proiectrului. Imediat ce contestatarul a pierdut definitiv procesul, primarul Boros a si semnat ordinul de incepere a lucrãrilor. Asa se face cã, de pe 23 ianuarie, a inceput organizarea de santier iar la foarte scurt timp firma castigãtoare a demarat lucrãrile. Reamintim cã valoarea totalã a investitiei este de aproximativ 10 milioane lei (bani imprumutati de oras de la CEC Bank) si prevede realizarea canalizãrilor manejerã si pluvialã pe 31 de strãzi din cartierul Munteni si pe alte 42 din Podeni. Termenul de executie a investitiei este de doi ani iar in cadrul lucrãrilor se vor construi si patru statii de pompare a apelor uzate si pluviale. În plus, fatã de proiectul initial, municipalitatea a reusit si performanta de a face unele economii, urmare a situatiilor concrete gãsite in teren de cãtre constructor si a sumei licitatã de acesta. În cosecintã, a fost fãcutã o economie de circa 3 milioane lei.