Primã de activare de 500 de lei pentru somerii neindemnizati

marți, martie 14, 2017, 3:00

Somerii înregistrati la Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui care nu beneficiazã de indemnizatie de somaj, în situatia în care se angajeazã cu normã întreagã, pentru o perioadã mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrãrii la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã, beneficiazã de o primã de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilã.

Prima conditie de acordare este ca solicitantul de primã sã fie somer neindemnizat. De asemenea, acesta trebuie sã se angajeazã cu normã intreagã, pentru o perioadã mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrãrii la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã si sã nu fi beneficiat de primã de activare in ultimele 12 luni. Nu beneficiazã de aceastã primã persoanele care se incadreazã la angajatori cu care au mai fost in raporturi de muncã sau de serviciu in ultimele 12 luni si nici cei care se incadreazã in muncã, conform legii, pe perioadã determinatã de cel mult 3 luni, iar ulterior incadrãrii in muncã se schimbã durata incadrãrii in muncã pe perioadã determinatã mai mare de 3 luni sau nedeterminatã sau cei care beneficiazã de prima de incadrare prevãzutã la art. 73+1 alin. (1) din lege si/sau de prima de instalare prevãzutã la art. 75 din lege. Termenul de solicitare este de maxim 30 zile de la data angajãrii.

Vasluienii, în cautarea jobului pierdut

Lipsa ofertei locurilor de muncã determinã tot mai multi vasluieni sã isi caute de lucru in alte zone ale tãrii. Potrivit datelor AJOFM Vaslui, anul trecut, au fost incadrate 17 persoane, prin acordarea de prime de incadrare sau de instalare. Un numãr de 11 persoane s-a angajat intr-o localitate situatã la o distantã mai mare de 50 kilometri de localitatea unde au avut domiciliul. Alti 6 vasluieni, ca urmare a angajarii, si-au schimbat inclusiv domiciliul. Din punct de vedere al varstei, sprijinul financiar acordat pentru mobilitatea geograficã a somerilor a avut un efect mai mare asupra categoriei de varstã peste 45 ani. Din punct de vedere al varstei, beneficiarii acestei mãsuri active se grupeazã astfel: 4 persoane au varsta sub 25 ani, 3 persoane au varsta cuprinsã intre 25 si 35 ani, 2 persoane au varsta cuprinsã intre 35 si 45 ani, iar 8 persoane au varsta peste 45 ani. ìMobilitatea geograficã este stimulatã prin acordarea de prime de incadrare sau de instalare, dupa caz. Limitatã ca rezultat, mãsura poate fi o solutie pentru acoperirea deficitelor de fortã de muncã din anumite zone, regiuni si respective sectoare de activitate. În aplicarea acestei mãsuri, trebuie plecat de la premisa potrivit careia, in Romania, existã o prejudecatã legatã de statornicia locului de nastereî, a spus Laura Toporãscu, purtãtorul de cuvant al AJOFM Vaslui.