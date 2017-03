«Preludiul Gloriei», în cadrul Festivalului National «Remember Enescu», duminicã, la Muzeul «Vasile Pârvan» Bârlad

vineri, martie 17, 2017, 3:00

Muzeul ßVasile Parvan’ are deose – bita bucurie de a organiza o nouã intalnite cu membrii Fundatiei Cultu – rale ßRemember Enescu’, colaboratori vechi si statornici ai institutiei barlãdene, distinsa profesoarã Mihaele Tomescu fiind cea care, de multi ani, reuseste sã adune, in jurul sãu si al muzicii, pe cei mai talentati tineri muzicieni din Romania. Si de aceastã datã, publicul va putea asculta, in recital, atat tineri aflati la inceput de drum, cat si studenti cu o vastã experientã muzicalã, obtinutã in urma participãrii la numeroase concerte, recitaluri si concursuri. Vor oferi adevãrate bijuterii muzicale Stefania Turcu, Eduard Botez, Darius Zorilã, Mihnea Berilã, Octavian Mihãilã, Alessia Maria Banu, Gheorghe Robert Gheorghiu, Rãzvan Pruteanu, Maria Cãpritã, Vlad Gheorghiu, Silviu Strãtulã, Andreea Teodora Gavriluti. În trio, vor sustine recital Andreea Ududec, Vlad Lavric si Isabela Hriscã; la pian, prof. Luiza Botez, Anemona Fortu Niagu, Emilia Mocanu, Cezara Petrescu. Protagonistii acestei noi intalniri sunt interpreti de la Colegiul National de Arte ßOctav Bãncilã’ Iasi, Universitatea Nationalã de Arte ßGeorge Enescu’ Iasi, Scoala Gimn – azialã de Arte ßNicolae Tonitza’ Barlad si Colegiul National de Arte ßGeorge Apostu’ Bacãu. Programul propus este unul foarte bine si echilibrat ales, oferind lucrãri de Bach, Mozart, Beethoven, Debussy, de Sarasate, Puccini, Verdi, Haciaturian si Copland. Recitalul va avea loc duminicã, 19 martie, ora 11.00, la Pavilionul Expozitional Marcel Guguianu, din str. Transilvaniei 4 – 6.