Pregãtiti pentru împãduriri?!

vineri, martie 10, 2017, 3:00

Silvicultorii vasluieni se pregãtesc pentru declansarea ßLunii plantãrii arborilor’. În perioada 15 martie – 15 aprilie, la actiunile de impãdurire de la nivelul judetului Vaslui vor participa, alãturi de personalul silvic, elevi, studenti, precum si membrii ai comunitãtilor rurale si urbane. Pentru acest an, programul lucrãrilor de regenerare a pãdurilor fixat de Directia Silvicã (DS) Vaslui este urmãtorul: regenerãri totale – 432 hectare (ha), din care 363 ha regenerãri naturale si 69 ha regenerãri artificiale. De asemenea, pe 37 ha cu vegetatie forestierã se va desfãsura un program de lucrãri de completãri a arborilor. În campania din aceastã primãvarã, se vor efectua 363 ha de regenerãri naturale, 32 de ha regenerãri artificiale si completãrile care se fac in inegralitate pe 37 ha. ‘Acum suntem in faza de monitorizare a conditiilor care sã ne permitã sã intervenim la scosul puietilor din pepinierã si la pregãtirea suprafetelor ce urmeazã a fi regenerate. Dacã vremea continuã sã fie frumoasã, in cateva zile vom incepe actiunea de scos puietii din pepinierã. Puietii ii asigurãm integral din pepinierele noastre’, a explicat Cãtãlin Idriceanu, directorul DS Vaslui. Silvicul vasluian are un excedent de puieti, care va fi livrat cãtre alte directii (Botosani – 221.000 de puieti de gorun (o specie de stejar), 97.000 de stejar si 4.500 de frasin, Iasi – 2.000 de puieti salcie si 3.000 de visin turcesc, Neamt – 2.000 de puieti cires si 19.000 de paltin de munte, Bacãu – 2.300 de paltin de camp, Galati – 2.000 de puieti de plop alb). În Romania, actiunea silvicultorilor dateazã incã din anul 1936, fiind lansatã sub denumirea ‘Luna plantãrii arborilor’ la initiativa unui mare silvicultor, Marin Drãcea, inalt functionar in Ministerul Domeniilor. ìPãdurea este o uriasã uzinã de oxigen, dar si un important izvor de apã, pentru cã, in cursul unui an, un hectar de pãdure poate retine in sol peste 6.000 de metri cubi de apã, cantitate echivalentã cu consumul anual de apã a 70 de persoane din mediul urban. Pãdurea sprijinã enorm agricultura prin perdelele sale de protectie ce asigurã sporirea umiditãtii atmosferei in zona culturilor agricoleî, a mai spus Cãtãlin Idriceanu.