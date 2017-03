Prefectul de Vaslui, prezent la Adunarea Prefectilor si Subprefectilor din România

luni, martie 20, 2017, 3:00

Prefectul Isabel Bogdan a participat la Adunarea Generalã a Prefectilor si Subprefectilor din Romania (APSR), care a avut loc in perioada 16-17 martie, la Targu Mures. Întalnirea a avut drept scop strangerea de propuneri care sã contribuie la la modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici si la elaborarea noului Cod Administrativ. La deschiderea oficialã a adunãrii au participat dr. Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Teodor Iulian Gheorghe, directorul general al Directiei Generale pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului din cadrul MAI, si col. Daniel Marian Dragne, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã, lucrãrile adunãrii fiind coordonate de Petre Gigi, presedintele APSR, prefectul judetului Ialomita. ßÎn urma discutiilor din cadrul Adunãrii Generale a forului, au fost formulate opinii divergente cu privire la transformarea prefectilor si subprefectilor din functionari publici in demnitari. O decizie finalã in acest sens va fi formulatã panã in data de 27 martie. Unii din colegi cred cã este bine sã se facã aceastã transformare, altii cred cã ar trebui mentinutã functia apoliticã in zona prefectilor si subprefectilor’, a declarat Isabel Bogdan. Prefectul judetului Vaslui a mai afirmat cã, in cadrul APSR, s-a cerut ca in noul Cod Administrativ sã se regãseascã si propunerea ca la numirea sefilor deconcentratelor prefectii sã dea un aviz obligatoriu, iar secretarii unitãtilor administrativ-teritoriale sã fie subordonati prefectilor. O altã propunere a fost cea de reinfiintare a functiei de secretar general al prefecturilor, astfel incat sã existe o continuitate la nivelul acestei institutii, indiferent de schimbãrile care se petrec la nivelul functiilor de prefect si subprefect.