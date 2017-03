Prea multe studii de fezabilitate. Sau nu!

luni, martie 27, 2017, 3:00

Opozitia din Consiliul Local Vaslui este ingrijoratã de numãrul de numãrul mare de studii de fezabilitate realizate pentru obiectivele de investitii din oras. Recent, Valentin Dragomir, consilier local PNL, a atras atentia oficialilir din primãrie cã trebuie sã se acorde o atentie foarte mare intocmirii studiilor de fezabilitate, pentru a nu se mai utiliza sume de bani in plus. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a clarificat imediat situatia: de la un an la altul, municipalitatea a redus numãrul studiilor de fezabilitate. Mai mult, in unele situatii, documentatiile au fost reactualizate si s-au folosit in proportie de 60- 70% datele din vechile studii. ìÎn cazul programelor cu finantare europeanã nerambursabilã, sunt situatii in care ghidurile de aplicare se prezentã cu trei zile inainte de termenul de finalizare al aplicatiilor. Unde sã mã duc sã fac un studiu de fezabilitate intr-o perioadã atat de scurtã, ca sã depun proiectul pentru finantare?! În astfel de situatii, ai pierdut oportunitatea de finantare. În aceastã idee am gandit intocmirea unor studii de fezabilitate, pentru a fi pregãtiti la momentul oportun. Nu facem risipã, ci gandim in perspectivãî, a explicat Vasile Pavãl.