«PNDL, demonstratia faptului cã Guvernul a picat examenul fondurilor europene»

joi, martie 30, 2017, 3:00

Deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu atrage atentia asupra faptului cã investitii ale comunitãtilor locale, altfel eligibile pentru finantare pe fonduri europene, vor ajunge sã nu fie realizate din cauza promovãrii lor prin intermediul PNDL. Astfel, atitudinea iresponsabilã a Guvernului, de a promova o sursã incertã de finantare în detrimentul fondurilor europene, afecteazã în primul rând comunitãtile locale, care vor fi vãduvite de proiecte de dezvoltare.

Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL), subliniazã deputatul Daniel Olteanu, trebuie sã sustinã cele mai sãrace comunitãti, precum cele din judetul Vaslui, lipsite de oportunitãti, si nu proiecte ale unor municipii cu bugete importante, cu surse de finantare existente pe programe europene. Parlamentarul liberal considerã cã numãrul mare de proiecte depuse pe PNDL, peste 10.000 la nivel national, aratã limpede increderea scãzutã a autoritãtilor locale in capacitatea Guvernului de a derula programele pe fonduri europene, miza absorbtiei fondurilor nerambursabile fiind doar declarativã. ßInformatiile fãcute publice panã acum aratã cã s-au depus peste 10.000 de proiecte in cadrul acestei etape a PNDL. În conditiile in care, teoretic, lista s-a inchis de peste 10 zile, acestea ar fi trebuit deja sã fie prezentate pe site-ul institutiei responsabile, dar transparenta nu este o calitate a actualului Executiv. Acest fapt nu face decat sã alimenteze suspiciunile cu privire la alocarea politicã a fondurilor. Numãrul enorm de proiecte depuse in cadrul unei linii de finantare care afecteazã bugetul de stat aratã, insã, o realitate dramaticã: o incredere minimã din partea autoritãtilor locale in capaci – tatea acestui Guvern de a gestiona absorbtia fondurilor europene. Cu sigurantã, foarte multe proiecte depuse ar fi putut avea finantare din fonduri europene. Mã refer aici, de exemplu, la proiectele pe apã si canalizare, care puteau fi incluse in Masterplanurile de la nivel judetean si depuse spre finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM). Deloc surprinzãtor, nu doar primãriile de comune, ci si primãrii de orase relativ dezvoltate, inclusiv conduse de primari ai PSD, care dispun de un buget local consistent, si-au dat seama cã fondurile europene sunt o iluzie la nivelul acestei guvernãri, asa cã au proiecte depuse pe PNDL. Au ajuns, probabil, la concluzia cã e mai simplu sã discute cu seful de la partid o finantare de la bugetul de stat. Am asistat la situatii stanjenitoare in campania dusã prin tarã, in ultima perioadã, de doamna ministru Sevil Shhaideh, in care primari de orase, membri ai PSD, i-au cerut acesteia finantarea cu fonduri de la bugetul de stat a unor investitii care pot fi derulate cu fonduri europene. Voi urmãri, de altfel, modul in care proiectele unor comunitãti cu adevãrat sãrace si defavorizate, care in mod real nu au acces la fonduri europene, cum sunt multe din judetul Vaslui, vor fi privite in cadrul PNDL. Absorbtia fondurilor europe – ne este doar o prioritate declarativã, iar asta au simtit-o cel mai bine primarii, care au depus peste 10.000 de proiecte, pentru a primi finantare de la bugetul de stat. Coincidentã, ambele linii sunt gestionate de acelasi minister! Multe dintre aceste proiec – te depuse pe PNDL, mai ales cele de valoare mare, ar fi putut avea finan – tare din fonduri europene. A nu pro – mova absorbtia acestor fonduri chiar de cãtre Ministerul responsabil si a afecta bugetul de stat inseamnã mai mult decat incompetentã, inseamnã o subminare, cu premeditare, a viitorului. Autoritãtile locale stiu insã cã, la modul la care functioneazã acum Guvernul, acesta e incapabil sã le ofere garantii in derularea rapidã si corectã a proiectelor cu fonduri europene, si recurg la ultima lor sansã: alocãrile politice, prin PNDL’, a declarat Daniel Olteanu, in plenul Camerei Deputatilor.