Peste 200 de investitii asteaptã «verde» la finantare

miercuri, martie 29, 2017, 3:00

Primarii din judetul Vaslui asteaptã cu sufletul la gurã sã vadã câte proiecte vor primi finantare prin Programul National de Dezvoltare Localã II (PNDL II). Începând de luni, 3 aprilie, o comisie din Ministerul Dezvoltãrii va analiza proiectele depuse de edilii din tarã. În judetul Vaslui, peste 200 de proiecte asteaptã evaluarea si trecerea la urmãtoarele etape: studiu de fezabilitate, proiectare si semnarea contractelor de finantare. Pentru comunitãtile mici, PNDL II si Compania Nationalã de Investitii reprezintã singurele surse de finantare.

Începand de luni, 3 aprilie 2017, o comisie din cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale va analiza proiectele depuse pe Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL) II. Programul vizeazã perioada 2017 – 2020, iar termenul limitã de depunere a proiectelor a fost data de 17 martie. În cadrul acestui program, la nivel national, vor fi finantate 5.000 de proiecte.

«Daca nu depui, înseamna ca nu esti interesat!»

Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu si presedintele Filialei Vaslui a ACoR, a precizat cã, la nivel national, au fost depuse 9.000 de proiecte, iar in perioada 1 – 15 mai se va sti care dintre acestea sunt eligibile si vor primi finantare. În total, lucrãrile din cadrul programului sunt finantate cu suma de 32 miliarde de lei. ‘Eu am depus opt proiecte pe acest program. Reabilitarea a douã scoli, extinderea Liceului Tehnologic, reabilitarea a 7 kilometru de strãzi, un strat de bazã de asfalt pe un drum comunal cu o lungime de 4 kilometri, modernizarea dispensarului, a sistemului de iluminat public. Într-o primã etapã, dosarele au fost verificate pentru a se vede dacã actele depuse sunt corecte. Din ce am mai vorbit eu cu colegii primari, nu este comunã din judet care sã nu fi depus cel putin un proiect. Dacã nu depui acum, inseamnã cã nu esti interesat! În cadrul acestui program, procedura de obtinerea a finantãrii este mai usoarã decat in cazul proiectelor europene’, a spus Neculai Moraru.

Comunitatile mici, prioritare

În cadrul PNDL II vor avea prioritate la finantare proiectele pentru dezvoltarea sistemului de apã si canal, modernizarea unitãtilor de invãtãmant si reabilitarea infrastructurii rutiere. De asemenea, comunitãtile mai mici, care nu au posibilitatea de accesare a fondurilor europene nerambursabile, vor avea prioritate la castigarea de finantare. Pentru PNDL au fost alocati in acest an doar 2 miliarde de lei, restul de pãnã la 30 de miliarde lei reprezentand credite de angajament. Anul trecut, la nivelul Ministerului Dezvoltãrii s-au depus solicitãri pentru obiective de investitii in valoare de 29,7 de miliarde de lei. Sorin Grindeanu si vicepremierul Sevil Shhaideh s-au intalnit, sambãtã, 18 martie 2017, la sediul Consiliului Judetea Timis cu mai multi primari din judet, pentru a discuta despre faza a doua a PNDL. În cadrul unei conferinte de presã, premierul a declarat cã i-a incurajat pe primari sã acceseze fonduri europene, dar dacã nu pot, sã meargã pe PNDL II. ‘Pe ceea ce inseamnã PNDL I, au avut alocate peste 800 milioane de lei. Panã in acest moment, au fost decontate jumãtate din sume, adicã au fost realizate lucrãrile pe jumãtate. Vreau sã subliniez incã o datã cã, pentru a deveni eligibile aceste proiecte, trebuie sã fie adresate, fãcute intr-un mod in care pe alte programe finantate pe fonduri europene nu pot obtine banii, sã nu aibã finantare de pe fonduri europene, sã nu existe suprapuneri. De aceea i-am si indemnat sã depunã pe fonduri europene si apoi, dacã se epuizeazã aceastã variantã, sã meargã spre PNDL II’, a spus Sorin Grindeanu.