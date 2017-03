Permis fals, depistat la controlul de frontierã

vineri, martie 10, 2017, 3:00

Pe 8 martie, in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pe sensul de intrare in tarã, Igor M., cu cetãtenie romanã si Republica Moldova, in varstã de 32 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes, inmatriculat in R. Moldova. La controlul de frontierã, pe langã documentele de identitate, la solicitarea politistilor de frontierã, bãrbatul a prezentat si un permis de conducere cu insemnele autoritãtilor din Republica Moldova. Avand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare, ocazie cu care au stabilit cã documentul in cauzã nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unui document autentic, fiind fals. Tanãrul a declarat cã nu are cunostintã cã documentul prezentat la control este fals. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de uz de fals.