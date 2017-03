Perchezitii DIICOT la Bârlad, la domiciliile unor traficanti de droguri

miercuri, martie 22, 2017, 3:00

Ieri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism (DIICOT), din cadrul serviciilor teritoriale Iasi si Bacãu, au perchezitionat mai multe locuinte din Bârlad unde se presupunea cã mai multi indivizi detineau si comercializau droguri de risc.

Actiunea procurorilor DIICOT face parte dintr-un sir de 32 de perchezitii domiciliare, care au avut loc simultan in Iasi, Barlad, orasul Podu Iloaiei, judetul, Iasi precum si alte patru perchezitii desfãsurate in municipiile Piatra Neamt si Bacãu. Într-un comunicat de presã remis de institutia care a desfãsurat perchezitiile se aratã cã s-a vizat destructurarea a douã grupuri infractionale organizate specializate in traficul de droguri de risc si in efectuarea de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. ‘În perioada iulie 2016 – martie 2017, procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Iasi, au documentat activitatea infractionalã a unui grup infractional organizat, care a actionat in aceastã perioadã, precum si anterior acestei perioade, prin aprovizionarea si comercializarea unor cantitãti deosebit de insemnate de produse cu efecte psihoactive, atat sub formã de produs vegetal, cat si sub formã de substantã pulverulentã, precum si droguri de risc, pe pietele ilicite de pe raza judetelor Iasi si Vaslui. De asemenea, procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Bacãu efectueazã cercetãri fatã de un grup infractional organizat care, incepand cu luna octombrie 2015, a comercializat droguri de risc si produse cu efecte psihoactive mai multor consumatori de pe raza municipiilor Bacãu si Piatra Neamt’, se mai aratã in comunicatul DIICOT. În urma cercetãrilor efectuate, in cauzã, spun anchetatorii, s-a retinut cã drogurile si substantele psihoactive erau procurate de la un distribuitor din municipiul Iasi, dar erau si cultivate ‘indoor’ (in locuinte), fiind vorba despre plante de cannabis. ‘La sediul DIICOT Iasi au fost aduse, in vederea audierii, un numãr de 40 de persoane, iar la DIICOT Bacãu, 6. Actiunile au fost efectuate impreunã cu ofiteri de politie judiciarã din cadrul Brigãzilor de Combatere a Criminalitãtii Organizate Iasi si Bacãu. Suportul de specialitate a fost asigurat de cãtre Directia de Operatiuni Speciale’, se incheie comunicatul oficial al DIICOT.