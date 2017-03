Pe urmele lui Fãnus Neagu!

marți, martie 21, 2017, 3:00

Concursul National de prozã scurtã ‘Fãnus Neagu’, eveniment care-si propune sã descopere noi talente, oferã posibilitatea tinerilor cu varste intre 11 si 25 de ani din intreaga tarã sã-si demonstreze talentul si creativitatea in proza scurtã. ‘Concursul, care nu implicã taxã de participare, urmãreste stimularea creativitãtii si a dorintei de afirmare, prin intermediul creatiei literare, a tinerilor, iar personalitatea lui Fãnus Neagu reprezintã un excelent punct de plecare pentru implicarea tinerilor in manifestarea capacitãtilor creatoare’, considerã organizatorii. Elevii si tinerii vasluieni cu reale veleitãti in domeniul prozei au astfel posibilitatea, prin participarea a acest concurs national, de a le fi recunoscut talentul, atat prin premiile puse in joc, cat si prin publicarea lucrãrilor lor. Lucrãrile, nu mai mari de 15 pagini format A4, vor fi evaluate pe trei categorii de varstã: 11 – 14 ani, 15 – 19 ani, si 20 – 25 de ani, pentru fiecare din aceastã categorie, urmand a fi acordate cate un premiu I, II si III si o mentiune, in valoare, fiecare, de 800, 600, 400 si 200 lei, la care se adaugã Marele premiu ‘Fãnus Neagu’, in valoare de 1.000 lei, dar si alte distinctii. La randul lor, cadrele didactice care coordoneazã activitatea literarã a participantilor pot primi adeverinte privind participarea acestora la concurs. Organizatorii recomandã si solicitã prezentarea de lucrãri care, panã la data inscrierii la concurs, sã nu fi fost publicate, iar cele care nu se inscriu in genul indicat, prozã scurtã, care nu respectã normele de redactare corectã, au greseli de ortografie ori se dovedesc a fi plagiate vor fi eliminate din concurs. La aceastã a III-a editie, presedintele juriului este chiar fiica marelui prozator, Anita Neagu, cea care, pe 16 iunie, la Biblioteca Judeteanã ‘Panait Istrati’ din Brãila va inmana premiile care vor recompensa cele mai bune lucrãri, jurizarea fiind fãcutã de un juriu format din scriitori, critici literari si profesori de prestigiu. Lucrãrile, insotite de fisa de participare, vor fi transmise electronic, panã pe data de 28 aprilie incluisv, pe adresa de email: concurs_fanus_neagu@bjbraila.ro Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare la Concursul National de prozã scurtã ‘Fãnus Neagu’ sunt disponibile pe www.bjbraila.ro ori pe site-ul ISJ Vaslui.