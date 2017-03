Pachet de investitii, trecut la finantare pe PNDL

joi, martie 30, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui a trecut în PNDL, pentru finantare, o serie de investitii în infrastructura rutierã si în învãtãmânt. Hotãrârile au fost aprobate ieri, într-o sedintã de îndatã, pentru ca proiectele sã poatã intra în analiza Ministerului Dezvoltãrii. Una din strategiile urmãrite este construirea de drumuri asfaltate, care sã lege centrele de comunã de drumurile nationale si europene.

Ieri, in cadrul unei sedinte de indatã, Consiliul Judetean (CJ) Vaslui, a aprobat includerea mai multor investitii in Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL). Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, a spus cã sedinta de indatã a fost o necesitate, deoarece propunerile de proiecte de investitii pe PNDL vor intra in analiza Ministerului Dezvoltãrii. ‘Aveam nevoie de aceste hotãrari panã la sfarsitul acestei luni. Aceste proiecte vor putea intra astfel in evaluare sãptãmana viitoare. Avem sapte drumuri judetene in executie in acest moment pe PNDL, avem peste 15 milioane de lei alocate pentru reabilitarea sistemului de apã si canal pe OUG 28 in Barlad si Husi. De asemenea, am intocmit proiectele pe programul national pentru finantare pentru a rezolva o problemã care marcheazã activitatea in judetul nostru. Este vorba despre construirea unor legãturi de drumuri asfaltate intre diverse centre de comune si drumuri nationale si europene’, a spus Dumitru Buzatu. Printre proiectele trecute pentru finantare pe PNDL se numãrã ‘Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, comuna Todiresti, judetul Vaslui’, ‘Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 248 A’, ‘Pod din beton armat pe drum judetean DJ 241C, in satul Doagele, judetul Vaslui’, ‘Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 159: limitã judet Neamt – Bãcesti – Bãbusa – Pãltinis – Slobozia – Racova – Trohan – Pungesti – Silistea – Armãsoaia – Blesca’, ‘Modernizare drum judetean DJ 241C: limita judet Bacãu (Stejaru) – Doagele – Poiana Petrei – Dragomiresti’, ‘Modernizare drum judetean DJ 244K: DN24 (Munteni de sus) – Tanacu – Bãltati – Crãsneni – Leosti – Vinetesti – Oltenesti – Zguraî, ‘DJ 246 din DJ 247 (Codãiesti) – Rediu Galian – Tãcuta – Focseasca – limita judetului Iasiî, ‘Modernizare drum judetean DJ 243 B: Barlad (DJ 243) – Crang – Ciocani – Movileni – Coroiestii de Sus – limitã judetul Bacãuî, ‘Modernizare drum judetean DJ 244 H: DJ 244 – Viisoara – Urdesti – Gãgesti (DJ 244B)î, ‘Modernizare drum judetean DJ 245 A: Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovãt – Suceveni – Bogdana – Similisoara – Gãvanu – Morãreni – Gherghesti – Valea Lupului – Lunca – Silistea – Iana’, ‘Modernizare drum judetean DJ 245C: Bãcani (DJ 245) – Bãltãteni – Cepesti – Rãdãesti – Coroiesti – Bogdãnita – Schitu’, ‘Reabilitare si modernizare Centrul Scolar de Educatie Incluzivã ‘Constantin Pufan’ Vaslui’, ‘Reabilitare si modernizare Centrul Scolar de Educatie Incluzivã ‘Elisabeta Polihroniade’ Vaslui’, ‘Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Profesionalã Specialã ‘Sfanta Ecaterina’ Husi, judetul Vaslui’.