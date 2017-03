OvisMold vrea un an mai mai bun pentru crescãtorii de ovine

vineri, martie 31, 2017, 3:00

Anul trecut, din diverse motive, crescãtorii de ovine si caprine vasluieni au pierdut importante subventii de la APIA. Situatia s-ar putea schimba dupã ce, cu ajutorul de minimis primit în 2017 de la stat, au fost achizitionati 270 de berbeci si 28 de tapi, iar cu ajutorul Asociatiei OvisMold, alti circa 100. Trebuie spus cã, din 2020, UE nu va mai acorda crescãtorilor de animale ajutoare tranzitorii, ci doar cele din cadrul schemelor de sprijin cuplat (SCZ), care, în cazul animalelor de rasã certificatã, sunt de 5 ori mai mari decât cele tranzitorii. OvisMold a fãcut un apel cãtre crescãtorii de ovine si caprine vasluieni de a depune cererile de subventie dupã 1 aprilie, pentru a cuprinde în documentatii si mioarele de anul trecut, având timp apoi, pânã la sfârsitul lunii august, sã prezinte la APIA certifficatele de origine a animalelor, si a primi, astfel, SCZ si pentru anul 2017.

În 2015, Ministerul Agriculturii a implementat plata subventiilor in zootehnie in cadrul cadrul schemelor de sprijin cuplat (SCZ), pe langã ajutoarele nationale trazitorii, care vor dispare, incepand din 2020. Aceastã schemã de sprijin se acordã fermierilor cu cel putin 150 de animale, cu douã conditii, femele mai mici de 8 ani, si detinerea de berbeci sau tapi reproducãtori de rasã certificatã, minim cate unul la 35 femele. Din pãcate, aceastã a doua conditie este mai dificil de indeplinit, in Romania fiind inregistrat un deficit de berbeci de rasã. Astfel, dacã UE a acordat Romaniei suma de 3,5 milioane euro pentru plata subventiilor din cadrul SCZ, pentru un numãr de 11 milioane ovine si caprine, cererile depuse si acceptate la platã in 2016 au fost in jur de 1,4 milioane euro la nivel national. În plus, fie pentru cã nu au stiut, fie pentru cã nu au avut posibilitãti financiare sã investeascã in achizitia de berbeci sau tapi de rasã, in ciuda unui ajutor de minimis acordat in acest sens de Guvern, multe dintre cererile SCZ depuse de oieri au fost respinse la platã. Asa s-a ajuns in situatia ca, la nivelul judetului Vaslui, din cele 570 cereri depuse in acest sens de oieri, sã fie aprobate la platã doar 370 cereri, restul fiind respinse de cele mai multe ori pentru cã oile erau mai bãtrane de 8 ani. În aceste conditii, chiar dacã au primit ajutoarele tranzitorii, in cantum de 5,5957 euro (24,92 lei)/cap de animal, multi dintre crescãtorii de ovine au pierdut cei 27,0666 euro (120,55 lei) / cap de animal pentru animalele cu rasã certificatã acordati in cadrul SCZ. Situatia s-ar putea schimba in acest an, dupã ce conducerea Asociatiei Crescãtorilor de Ovine si Caprine OvisMold s-a implicat mult mai mult. ‘Am tinut mai multe intalniri cu fermierii, cu fiecare in parte, crescãtori de oi merinos, caracul, turcanã sau de capre, cãrora le-am explicat ce trebuie sã facã pentru a accesa aceste subventii. Anul trecut, oierii vasluieni au reusit sã acceseze 700.000 lei, ajutor de minimis de la stat pentru achizitionarea de reproducãtori de rasã certificatã, cu care au fost cumpãrati 270 de berbeci si 28 de tapi. În acest an, am facilitat membrilor asociatiei achizitionarea de berbeci din alte zone ale tãrii, din Botosani, Galati sau chiar Hunedoara, astfel cã, in acest moment, la nivelul asociatiei avem circa 700 de berbeci. Ne-ar mai trebui incã circa 200 de reproducãtori, pentru ca, la nivelul asociatiei, sã accesãm in acest an subventii in cadrul DSCZ pentru circa 25.000 oi, din totalul de circa 200.000 animale inregistrate la nivelul judetului Vaslui. Ar fi un mare pas inainte, iar eforturile, atat ale noastre, cat si ale crescãtorilor de animale trebuie continuate si in anii viitori, dacã dorim sã putem beneficia de aceste subventii. La un simplu calcul, pentru un crescãtor care are 400 de oi, meritã sã cheltuie circa 3-4.000 lei pe berbeci reproducãtor de rasã ca sã primeascã peste 50.000 lei subventii’ a declarat Ion Agafitei, presedintele Ovis Mold Vaslui. Acesta a adãugat cã i-a sfãtuit pe membrii asociatiei sã depunã cererile unice la APIA dupã data de 1aprilie, pentru a putea beneficia de plata subventiilor si pentru oile care vor implini astfel 1 an, varsta minimã cerutã. ‘I-am sfãtuit ca, la depunerea cererilor unice, sã bifeze si rubrica privind SCZ pentru ovine. Zilele acestea vor primi banii aferenti cererilor depuse anul trecut, pot face un efort sã cumpere berbeci de rasã, si au timp, panã la 1 septembrie, sã depunã la APIA adeverinta sau certificatul de origine pentru a indeplini astfel baremul de 1 berbec la 35 de oi si primi subventiile respective’, a adãugat presedintele Ion Agafitei.