(O)U E(ST) pãpica europeanã?

luni, martie 27, 2017, 3:00

Programul prin care persoanele defavorizate primesc alimente europene a intrat în «silenzio stampa». La urechile oficialilor din judetul Vaslui nu a ajuns nicio informatie privitoare la derularea acestui program si, în consecintã, nu se face nimic pentru pregãtirea listelor cu potentialii beneficiari. Anul trecut, circa 140.000 de vasluieni au primit pachete cu alimente. În timp ce în tarã este liniste, Comisia Europeanã a aprobat o serie de modificãri ale POAD. Printre altele, pe lângã alimentele distribuite în pachete, beneficiarii vor primi si mâncare preparatã.

Programul Operational pentru Ajuto – rarea Persoanelor (POAD) Defavorizate 2016 bate pasul pe loc. Dacã anul trecut, la inceputul lunii aprilie, procedurile de implementare a programului erau in plinã desfãsurare, in acest an nu existã nicio informatie in acest sens. La Prefectura Vaslui nu s-a primit absolut nimic de la Ministerul Fondurilor Europene in legãturã cu acest program si nici vreo solicitare de pregãtire a listelor cu persoanelor beneficiare. ìE o liniste totalã. În momentul in care vom primi date despre program, vom informa opinia publicãî, a spus Mircea Gologan, subprefectul judetului Vaslui. Prin HG nr. 627/28 iulie 2015 a fost modificatã HG nr. 799/2014, unde erau stipulate conditiile de acordare a alimentelor. Astfel, a fost introdusã o nouã categorie de beneficiari: persoanele fãrã venituri sau ale cãror venituri lunare sunt de panã la 450 lei/persoanã. Aceastã categorie s-a adãugat altor grupuri care au avut dreptul la ajutoare europene: persoanele cu venit minim garantat, persoanele cu handicap, pensionarii, somerii cu venituri sub 400 de lei si revolutionarii.

Peste 140.000 de persoane au primit alimente

Anul trecut, produsele alimentare europene au ajuns la 140.000 de vasluieni. Desi mancarea trebuia distribuitã nevoiasilor panã la sfarsitul lui 2015, anul electoral a dat peste cap intregul program. Din ratiuni tehnice (intarzierea licitatiilor pentru achizitionarea produselor) sau birocratice (lipsa criteriilor de incadrare a persoanelor fãrã venituri), alimentele au fost impãrtite la mijlocul anului 2016. Din program au dispãrut cupoanele nominale transmise persoanelor care sau incadrat in conditiile de acordare. Listele au fost intocmite de cãtre autoritãtile locale si nu de ministere. Astfel, primãriile au lucrat impreunã cu serviciile deconcentrate competente pentru stabilirea beneficiarilor: Fortele de Muncã, Agentia de Prestatii Sociale, Casa de Pensii, Directia de Asistentã Socialã pentru persoanele cu handicap. Printre produsele alimentare care au ajuns la persoanele defavorizate se numãrã fãina de mãlai, conserve de carne, ulei, zahãr, paste fãinoase, paste tomate, orez.

Se va da si mâncare preparata

În luna februarie 2017, Comisia Europeanã a adoptat o decizie privind u – nele modificãri ale programului operational de asistentã alimentarã si asistentã materialã de bazã pentru sprijin din fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane in Romania. Referitor la ajutoarele alimentare, modificarea constã in distributia alimentelor de bazã atat sub formã de pachete cu alimente, cat si ca mancare preparatã. Astfel, destinatarii ajutoarelor alimentare vor putea servi mese calde in cadrul cantinelor, la domiciliu dacã sunt nedeplasabili, sau in centre speciale de distributie dacã sunt persoane fãrã adãpost. În ceea ce priveste lipsurile materiale de bazã vor fi organizate operatiuni adaptate tipului de ajutor: copiii cei mai dezavantajati din invãtãmantul de stat prescolar, primar si gimnazial vor primi rechizite incepand cu anul scolar 2017-2018; cuplurile mamã – nou-nãscut in situatie vulnerabilã vor beneficia de ìtrusoul pentru nou-nãscutiî, la iesirea din maternitate; persoanele fãrã adãpost vor putea accesa un stoc de articole de imbrãcãminte si incãltãminte si saci de dormit, in principal pentru iarnã; atat persoanele care beneficiazã de asistentã alimentarã, cat si persoanele fãrã adãpost vor primi produse de igienã. POAD are o alocare totalã de 518.838.876 euro in perioada 2014-2020. Contributia bugetului UE este de 85%, iar cofinantarea de la bugetul national este de 15%. POAD este o continuare a Programului European de Ajutorare a Defavorizatilor derulat in perioada 2007 -2013.