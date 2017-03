Ordine în traficul – e drept, dezordonat – al Bârladului

joi, martie 30, 2017, 3:00

Municipalitatea bãrlãdeanã vrea sã punã piciorul în prag în privinta traficului extrem de greoi si intentioneazã sã ia o serie de mãsuri drastice în acest sens. Vorbim aici despre înfiintarea de noi sensuri giratorii, „hingheri” pentru masinile stationate ilegal sau, de ce nu?, o Politie Localã care chiar sã îsi facã treaba.

În primul rand, a afirmat recent Dumitru Boros, primarul localitãtii, anul acesta, sunt toate sansele ca pe cel mai intens circulat drum din oras – in spetã Bulevardul Republicii – sã aparã, in sfarsit, sensurile giratorii. Deocamdatã, in bugetul pe anul in curs conducerea primãriei a prevãzut, la capitolul investitii, alocarea a cate 30.000 de lei pentru efectuarea unor studii de fezabilitate pentru trei sensuri giratorii. În atentia autoritãtilor se aflã intersectiile bulevardului cu strãzile Mihai Eminescu si General Milea (Zona Confectii), Popa Sapcã (Zona Piata Centralã) si Constantin Hamangiu si Transilvaniei (Zona BCR). De altfel, cele trei ‘puncte fierbinti’ sunt si primele care se blocheazã, in special la orele de varf, si care nu scapã nici in zilele de sãrbãtoare. În plus, Boros spune cã are in vedere si amenajarea unui deal patrulea sens giratoriu, insã in Zona ‘Fepa’, unde, desi exisã semaforizare, pãtrunderea pe Republicii sau traversarea acestei artere de pe strãzile Cãpitan Grigore Ignat sau Epureanu se face uneori extrem de greu. ‘Deocamdatã, am prevãzut in bugetul pe anul in curs, care va intra in dezbaterea Consiliului Local pe data de 31 martie, sumele pentru studiile de fezabilitate, pentru a putea astfel sã ne facem o pãrere in privinta costurilor investitiei. Cert este cã problema este atat de spinoasã pentru orice conducãtor auto, incat, deja, am initiat discutii la Compania Nationalã de Drumuri (avand in vedere cã Drumul National 24 se suprapune peste Republicii si se aflã in administrarea acestei companii, n.r.), de unde sperãm sã obtinem, pe langã autorizatiile necesare, si un sprijin financiar pentru amenajarea sensurilor in cauzã. Cred cã, in primã fazã, pentru a ne putea da seama exact de eficienta lor, ar fi foarte bine dacã le-am amenaja temporar, cu balize din plastic…’, a declarat primarul Boros.

Politia Locala si masinile

Desi ar putea pãrea greu de crezut, existã o legãturã clarã intre activitatea Politiei Locale din Barlad – sau, mai bine zis, inactivitatea acesteia – si fluidizarea traficului din localitate. Tot primarul Boros a explicat cã s-a sãturat sã vadã pe strãzile orasului, mai ales pe Republicii, zeci de masini scoase la vanzare si imobilizate pe carosabil, luni intregi, de cãtre proprietari. Asta fãrã ca cei de la Politia Localã sã ia vreo mãsurã in acest sens. De altfel, dspre acest aspect, ziarul nostru a relatat in nenumãrate randuri, chiar si in ciuda mai multor amenintãri, mai mult sau mai putin serioase, venite in special de la samsarii de masini deranjati cã le sunt fotografiate masinile scoase la vanzare pe Republicii. Dincolo de asta, rãmane insã stanjenirea vãditã a traficului, in special a masinilor care se ocupã de salubritatea si deszãpezirea orasului, cat si a mijloacelor de transport in comun. Prin urmare, iatã o problemã pe care ar fi trebuit sã o rezolve cei de la Politia Localã. ‘Panã acum, m-am ferit sã spun cu subiect si predicat ce cred despre activitatea Politiei Locale, pentru cã nu aveam o viziune exactã a felului in care isi face treaba aceastã institutie. Acum, vã pot spune clar: sunt total nemultumit! Dupã cum stiti, acum, la Politia Localã are loc un control pe care eu l-am dispus si, in functie de raportul pe care il voi primi de la comisie, voi actiona pe cale de consecintã. Dar asta nu inseamnã cã lucrurile nu se vor regla. Deja am cerut sprijinul politistilor de la Rutierã sã ii ajute pe cei de la Politia Localã sã identificãm toti soferii care fie si-au abandonat de ani buni masinile pe strãzi, in tot orasul, fie le-au expus la vanzare pe strãzi, de unde nu le mai iau cu lunile’, a incheiat primarul Barladului. Ca mãsuri pecuniare, munici – palitatea sã gandeste sã ‘reinventeze’ ‘hingherii de masini’, imediat ce legislatiei din domeniu se va reaseza, sau chiar sã amenajeze un targ auto, unde, contra cost, toti cei care vor sã isi vanã masinile sã o poatã face in conditii de sigurantã dar mai ales civilizat, fãrã a mai stanjeni traficul urban.