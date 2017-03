Ora Pãmântului 2017, celebratã prin multiple actiuni, la Vaslui

vineri, martie 24, 2017, 3:00

Primãria municipiului Vaslui îi invitã pe vasluieni sã stingã luminile în case, sâmbãtã seara, si sã petreacã o orã în aer liber, împreunã cu prietenii, vecinii, familia, colegii. În loc sã consume energie acasã, sã dãruiascã propria energie, sã o investeascã pentru a proteja natura.

Vasluienii pot marca Ora Pãmantului 2017, alãturi de alte 54 de orase din intreaga tarã, sambãtã, in intervalul orar 20.30 – 21.30, avand ca locatie – Primãria municipiului Vaslui. Actiunea va debuta de la orele 20.15, cu o introducere fãcutã de Andreea Roiu, elevã a Colegiului Economic ‘Anghel Ruginã’, iar pe tot parcursul evenimentului coloana sonorã va fi asigurata de Trupa Rotaria. Ora 20.30 ‘Stinge LUMINA! Dãruieste naturii din energia ta!’, moment artistic al trupei de dans ‘The sky’. Prima aparitie in fata Primãriei va fi cea in care o artistã, ce simbolizeazã ‘Sufletul Pãmantului’, va intra intr-o uriasã bilã transparentã (‘Pãmantul’), unde va dansa si va face jonglerii cu poiuri luminoase, acompaniatã de alti 4 artisti, in timp ce alti 2 artisti in costum spandex full body cu pãtrate, avand ca fundal un panou – tablã de sah, alãturi de piese de sah gigant vor realiza o coregrafie ce va simboliza conexiunea dintre aer si apã. Dupã momentul muzical al Ansamblului folcloric ‘Mugurelul’, se va desfãsura un concurs intre licee, desfãsurat sub acelasi indemn: ‘Dãruieste naturii energia ta’. Astfel, elevii Liceului ‘Mihail Kogãlniceanu’ vor prezenta o piesã de teatru cu costume ecologice, si un moment Flashmob, cei de le Liceul cu program Sportiv vor prezenta un colaj din materiale reciclabile, in timp ce elevii Colegiului Economic ‘Anghel Ruginã’ organizeazã o paradã de costume realizate, la fel, din materiale reciclabile. Vor urma apoi liceenii de la liceul ‘Ion Mincu’, cu o altã paradã ECO si cei de la Grupul scolar Stefan Procopiu, cu o prezentare de modã ‘Fii ECO!’, n timp ce elevii Liceului ‘Emil Racovitã’ va organiza un Flashmob, moment continuat de trupa Dance Factory. Dupã un nou microrecital Rotaria, la ora 21.30 se va reaprinde iluminatul public, si se va face premierea Concursului liceelor vasluiene pe tema ‘Ora Pãmantului 2017’.