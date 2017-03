Opt ani de închisoare pentru bãtãusul invidios din Pochidia

luni, martie 13, 2017, 3:00

Aurel Ciurescu, bãrbatul care, într-un acces de invidie, a omorât în bãtaie un consãtean, a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare si plata a 12.000 lei daune materiale si morale familiei victimei. În plus, el va trebui sã plãteascã si pensie de întretinere copilului victimei. Unui alt bãtãus, minor, Marian Marin, i s-a aplicat mãsura asistãrii zilnice, timp de 6 luni, perioadã în care nu are voie sã intre în baruri!

În luna iulie 2015, comuna Pochidia a fost indoliatã de fapta iresponsabilã a trei tineri, dintre care doi minori, care, fãrã vreun alt motiv decat invidia, au bãtut panã la inconstientã un consãtean. Eduard Stefan Botnaciuc, in varstã de 27 de ani, se intorcea de la discotecã, cand a fost atacat de gasca condusã de Aurel Ciurescu, de 22 de ani. Dupã ce i-au aplicat zeci de lovituri, in special in zona capului, si-au pãrãsit victima pe drum si au plecat sã petreacã. Gãsit in comã in mijlocul drumului, Botnaciuc a fost transportat de urgentã la spitalul din Barlad si, ulterior, la Iasi, unde a suferit mai multe interventii chirurgicale, insã gravitatea rãnilor a dus la deces. Bãtãusul, Aurel Ciurescu, a dispãrut din sat, iar un an mai tarziu, pe data de 1 iulie 2016, Tribunalul Vaslui a dispus impotriva acestuia mãsura arestãrii preventive, pentru sãvarsirea infractiunii de loviri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte, fiind emis pe numele ucigasului mandat de urmãrire nationalã. O lunã mai tarziu, pe 1 august, Ciurescu a fost descoperit in judetul Constanta, unde se bronza la plajã, si a fost condus in arest preventiv! Joi, Tribunalul Vaslui a dat sentinta in acest dosar, Aurel Ciurescu fiind condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. Pe langã plata, cãtre rudele victimei, a 10.000 lei cheltuieli materiale si 11.000 cheltuieli morale, din cei 587.400 lei solicitati de sotia lui Botnaciuc, Ciurescu va trebui sã achite unitãtilor spitalicesti din Barlad si Iasi peste 22.000 lei, contravaloarea ingrijirilor medicale acordate victimei. În plus, el va trebui sã il sustinã financiar pe fiul bãrbatului pe care l-a ucis, plãtindu-i o pensie egalã cu un sfert din salariul minim pe economie, inclusiv din urmã, din momentul producerii faptei, panã la majorat, lunar, timp de 16 ani. Unui alt participant la bãtaie, Marian Marin, dat fiind cã este minor, judecãtorii au decis sã ii aplice mãsura educativã a asistãrii zilnice, timp de 6 luni. În aceastã perioadã, tanãrul are interdictie, dictatã de instantã, de a pãtrunde in baruri, discoteci ori alte localuri in care se consumã bãuturi alcoolice. Sentinta nu este definitivã, ea putand fi contestatã in termen de 10 zile de la comunicare fie de procurori, fie de Ciurescu, dacã acesta sperã sã ajungã din nou pe plajã mai devreme de 8 ani!