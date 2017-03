Oportunitate pentru absolventii de liceu pasionati de antropologie

marți, martie 21, 2017, 3:00

Departamentul de Sociologie al Facultãtii de Sociologie si Asistentã Socialã a Universitãtii Babes-Bolyai din Cluj organizeazã a III-a editie a Concursului National de Antropologie Socialã „Ion Aluas”, competitie deschisã elevilor din anul terminal de liceu, dar si absolventilor care au promovat Bacalaureatul în anul scolar anterior celui în care este organizat concursul. Premiile puse în joc aduc participantilor posibilitatea de a cîstiga la admitere locuri bugetate la specializarea Antropologie Social, burse si locuri de cazare în cãminele facultãtii.

Absolvetii de liceu vasluieni pasionati de antropologie au posibilitatea de a urma cursurile unei facultãti de profil, din cadrul Universitãtii Babes-Bolyai din Cluj, pe locuri bugetate, prin participarea la cea de-a III-a editie a Concursului National de Antro pologie Socialã ‘Ion Aluas’. Concursul constã in douã faze: inscrierea si, panã la data de 25 martie, trimiterea unui eseu original pe tema ‘Cum va arãta lumea peste 30 de ani?’, ulterior, dupã selectia eseurilor, urmand a avea loc, pe data de 8 aprilie, la sediul Facultãtii, proba scrisã a concursului. ‘Concursul incurajeazã participantii sã abordeze teme variate, relevante pentru societatea contemporanã, intr-o manierã originalã, dar documentatã si coerent argumentatã. Scopul nu este testarea unor cunostinte, ci stimularea interesului pentru cunoasterea antropologicã si dezvoltarea abilitãtilor de documentare autonomã, argumentare si gandire criticã. Regulamentul concursului, informatiile privind probele si calendarul concursului se publicã cel tarziu in cursul lunii ianuarie a anului in curs pe pagina web a facultãtii, http://socasis.ubbcluj.ro. Panã la data de 25 martie, participantii vor trimite, pe adresa de e-mail concurs@socasis.ubbcluj.ro, fisa de inscriere si eseul’ anuntã organizatorii. Participantii care obtin Premiul I, II sau III la concurs sunt declarati admisi la specializarea Antropologie cu nota de admitere 10 la sesiunea admiterii din anul in curs, cu conditia sã confirme locul obtinut prin concurs in perioada de inscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de inscriere si plata taxei de admitere. Premiantii concursului si participantii care au obtinut cel putin nota 8 la concurs si au confirmat locul obtinut au prioritate pentru locurile bugetate ale specializãrii Antropologie fatã de candidatii la Admitere care nu au participat la concurs. Mai mult, candidatii declarati admisi in urma concursului pot beneficia de burse si locuri de cazare in cãmine in conformitate cu regulamentele specifice ale universitãti.