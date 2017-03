O nouã recunoastere internationalã pentru pictorul bârlãdean Antonio Pãlie

miercuri, martie 29, 2017, 3:00

Considerat pe bunã dreptate unul dintre cei mai buni coloristi din tarã, pictorul bârlãdean Antonio Romeo Pãlie, membru al Uniunii Artistilor Plastici din România, si-a completat palmaresul de distinctii cu încã o recunoastere internationalã. De aceastã datã, artistul a fost premiat, pentru o singurã lucrare, cu o diplomã de excelentã; totodatã, Pãlie si-a adjudecat si marele premiu pentru picturã la ce-a de-a IV-a editiei a expozitiei „Fabricat în România”.

Organizatã sub egida Ministerului Educatiei si Cercetãrii Stiintifice, expozitia a avut loc in perioada 14 noiembrie – 4 decembrie a anului trecut si s-a desfãsurat in cadrul Festivalului International ‘Arta si Traditia in Europa’. La start au fost inscrise zeci de lucrãri plastice, apartinand mai multor artisti de pe întreg continentul european, motiv pentru care selectia acestora a si durat atat de mult timp. Organizatorii, la initiativa membrilor Uniunii Artistilor Plastici din Iasi, au decis sã includã toate lucrãrile premiate intr-un catalog select, special conceput pentru expozitia ‘Fabricat in Romania’. Astfel, printre lucrãrile selectate s-a numãrat si una care poartã semnãtura cunoscutului pictor barlãdean Antonia Romeo Pãlie. Autorul si-a denumit lucrarea ‘Peisaj al Parcului National al Canadei’. Spune cã imaginea, pe care a vãzut-o recent, i sa pãrut atat de specialã, incat nu putea sã nu o transforme in operã de artã. În plus, pictorului barlãdean i-au fost atat de favorabile criticile artistice ale juriului, cã si-a adjudecat nu doar marele premiu pentru picturã, ci si o diplomã de excelentã a festivalului international. ‘De obicei, atunci cand lucrez, sunt foarte concentrat sã insufletesc panza, cat mai bine pot. Dacã reusesc sã transmit acest sentiment in special cunoscãtorilor veritabili de artã, atunci succesul unei lucrãri este garantat. Trebuie sã recunosc cã am primit cu multã recunostintã cele douã distinctii ale juriului, mai ales cã am vãzut cu ce lucrãri excelente a concurat a mea. Una peste alta, sunt mai mult decat multumit cã am reusit sã transmit ceea ce am simtit eu atunci cand am pictat acea lucrare’, ne-a declarat pictorul barlãdean, zilele trecute, cand a primit distinctiile de la organizatorii festivalului international. Însã, aprecierea tot mai mare de care au inceput sã se bucure lucrãrile ce ii poartã semnãtura au inceput sã il plaseze tot mai des pe Antonio Romeo Pãlie in topul celor mai bine cotati artisti plastici internationali. Desi vorbeste prea putin despre picturile pe care le vinde in tarã si mai ales peste hotare, Pãlie a ‘recunoscut’ cã, recent, cateva dintre acestea s-au vandut pe sume importante de bani, fiind astfel apreciate la adevãrata lor valoare artisticã. ‘Sunt momente in viata oricãrui artist plastic cand trebuie sã renunte la o parte din munca sa pentru a se putea intretine, dar mai ales pentru a-si putea asigura un flux neintrerupt al creatiei. Vã dati seama cã imi este foarte greu cand mã despart de o lucrare, pentru cã, de fapt, mã despart de anumite trãiri si sentimente proprii, care au ‘produs’ acea lucrare. Dar, cu cat imi ies din atelier mai multe astfel de lucrãri, cu atat am garantia cã voi incerca si pe viitor sentimente noi, unice…’, a incheiat artistul. În prezent, Antonio Pãlie lucreazã intens la un unic set de lucrãri ce au ca temã comunã vazele cu flori, insã, din cand in cand, se mai ‘refugiazã’ si in peisaje din naturã sau in portrete exclusiviste. Dupã cum spune chiar el, practic nu trece o zi fãrã ca pensonul sãu sã nu intalneascã panza sau placajul special conceput.