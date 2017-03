O nouã procedurã privind prevenirea si combaterea violentei în scoli

marți, martie 28, 2017, 3:00

Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a fãcut publicã si trasmis în teritoriu Procedura operationalã privind prevenirea si combaterea violentei în scoli, care stabileste metodologia de prevenire si combatere a violentei în scoalã, cu desemnarea responsabilitãtilor pe care toti factorii implicati în procesul de învãtãmânt o au pentru combaterea acestui fenomen. Trebuie spus cã, prin mãsurile luate atât de conducerile scolilor, cât si a institutiilor implicate în pãstrarea linistii si ordinii publice, în primul semestru a acestui an scolar, numãrul violentelor petrecute în incinta unitãtilor de învãtãmânt s-a redus cu 75% fatã de perioada similarã a anului scolar anterior, numãrul de fapte antisociale sãvârsite în proximitatea scolilor cunoscând o scãdere cu 21%. La dezbaterea pe tema sigurantei în unitãtile de învãtãmânt, organizatã recent de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ), la solicitarea Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui, si gãzduitã de sala de sedinte a Centrului Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã (CJRAE), s-a pus accentul pe o mai bunã comunicare între responsabilii unitãtilor de învãtãmânt si celelalte institutii, dar si o mai mare atentie privind accesul persoanelor strãine în scoli.

ISJ Vaslui continuã eforturile pentru combaterea violentei in scoli, in acest sens implementand, in unitãtile de invãtãmant din judet, Procedura operationalã privind prevenirea si combaterea violentei in scoli. ‘Scopul procedurii este de a diminua actele de violentã si indisciplinã in randul elevilor si al elevilor fatã de cadrele didactice si personalul nedidactic din unitãtile de invãtãmant din judetul Vaslui. Procedura stabileste metodologia de prevenire si combatere a violentei in scoalã, stabilind totodatã responsabilitãtile tuturor factorilor implicati in procesul de invãtãmant, de la nivel de unitate scolarã panã la cel al ISJ sau CJRAE’, se aratã in documentul postat pe site-ul institutiei. Prin aceastã procedurã, sunt stabilite atat respon – sabilitãtile, cat si modul de actiune in cazul unui eveniment de violentã in scoalã, pentru tot personalul, incepand de la personalul de pazã si consilierii scolari, panã la diriginti, profesori sau directori de unitãti de invãtãmant. În afara responsabilitãtilor in adoptarea si punerea in aplicare a unui program de mãsuri pentru combaterea fenome – nului de violentã in scoli sau, cand este cazul, de adoptarea de sanctiuni, factorii responsabili vor elabora semestrial un raport de activitate si il va transmite comisiei judetene pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar. În plus, pe langã sanctiunile acordate acelor elevi care se fac vinovati de abateri disciplinare, un rol important in combaterea acestui fenomen al violentei in scoli il vor avea si pãrintii, care fi informati si convocati la scoalã si, in cazul in care au fost comise acte de violentã, vor trebui sã completeze o declaratie de constatare, prin care se angajeazã sã ia mãsurile corespunzãtoare pentru a preintampina aparitia unor situatii similare. Trebuie spus cã aceastã Procedurã operationalã privind prevenirea si combaterea violentei in scoli vine ca o completare a mãsurilor luate panã acum de cãtre ISJ Vaslui, impreunã cu conducerile unitãtilor de invãtãmant si alte institutii implicate in asigurarea unui climat de securitate a cetãtenilor, Politia, Jandarmeria etc. Poate si datoritã acestor mãsuri, completate de activitãtile de prevenire fãcute in randul elevilor de institutiile implicate, numãrul actelor de violentã sãvarsite in incinta unitãtilor scolare s-au redus in primul semestru al anului scolar 2016-2017 cu 75% fatã de primul semestru al anul scolar 2015-2016, asa cum reiese dinre-un raport prezentat de comandantul IJJ Vaslui, col. Paul Smintinã, cu ocazia dezbaterii pe tema sigurantei in unitãtile de invãtãmant, organizatã de ISJ Vaslui zilele trecute. ‘În primul semestru scolar au fost organizate 300 de activitãti de prevenire in randul elevilor, alte 80 de actiuni in zona adiacentã scolilor, precum si 16 intalniri profesionale la nivelul factorilor de decizie privind siguranta elevilor. Numai in primul semestru au fost legitimate peste 500 de persoane strãine, care se aflau in interiorul mediului scolar, iar 61 au fost sanctiunate, pentru pãtrundere fãrã drept in unitãtile de invãtãmant. Datoritã activitãtii organizate in colaborare cu unitãtile de invãtãmant, pe langã o accentuatã scãdere a numãrului actelor de violentã sãvarsite in incinta unitãtilor scolar, s-a constatat reducerea, cu 21%, si a numãrul de fapte antisociale sãvarsite in proximitatea scolilor’, a anuntat col. Smintinã. Conform raportului, gratie intensificãrilor actiunilor preventive si a prezentei patrulelor de jandarmi in interiorul sau proximitatea unitãtilor scolare, numãrul violentelor fizice usoare a scãzut considerabil, de la 399 (semestrul I an scolar 2015-2016) la 95 (semestrul I an scolar 2016-2017), cea mai evidentã fiind scãderea numãrului de acte de distrugere, de la 310 la 25 acte. Amenintãrile repetate au scãzut de la 634 la 13, iar instigarea la violentã de la 89 la 9 acte raportate in primul semestru a acestui an scolar. Mai sunt insã si unele mãsuri care trebuie puse urgent in practicã, pentru mentinerea unui climat de sigurantã in scoli si evitarea de evenimente neplãcute. ‘Nu toate scolile detin insemne distinctive ale elevilor, doar 65% din totalul unitãtilor scolare s-au conformat acestor recomandãri. De asemenea, doar 45% din scoli au ecusoane pentru vizitatori, iar acolo unde existã, personalul de serviciu nu impune vizitatorilor purtarea lor la vedere, pentru a fi mai usor de identificat. Ne-am dori o mai bunã comunicare, atat cu privire la regulamentele de ordine interioarã, in care sã se regãseascã toate conditiile de acces in scoalã, cat si cu privire la anuntarea imediatã a evenimentelor, care se produc in interiorul institutiilor scolare’, a cerut, in cadrul dezbaterii, Paul Smintinã, comandantul IJJ Vaslui. La randul sãu, Isabel Bogdan, prefectul judetului Vaslui, prezent la dezbatere, le-a cerut directorilor de scoli sã organizeze cat mai urgent intalniri cu pãrintii, pentru a-i atentiona cu privire la pericolele la care se supun copiii lor, atunci cand acceseazã jocul ‘Balena Albastrã’, si pentru a supraveghea activitãtile online pe care le au acestia.