O nouã bursã a locurilor de muncã, pe 7 aprilie

miercuri, martie 15, 2017, 3:00

Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui va organiza Bursa generalã a locurilor de muncã din acest an în data de 7 aprilie, începând cu ora 9.00.

Bursa generalã a locurilor de muncã este o manifestare ce se inscrie in traditia activitãtilor implementate de Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã si reprezintã un prilej de promovare a ofertei de locuri de muncã, o posibilitate concretã de a realiza o interactiune directã cu persoanele aflate in cãutarea unui loc de muncã si selectarea persoanelor care corespund cerintelor angajatorilor. Persoanele aflate in cãutarea unui loc de muncã participante au posibilitatea nu doar sã contacteze direct angajatorii, ci si sã identifice mai multe variante de angajare. AJOFM Vaslui vine in sprijinul persoanelor in cãutarea unui loc de muncã prin acordarea serviciilor de mediere, informare si consiliere profesionalã, programe de formare profesionalã, completarea veniturilor salariale, stimularea mobilitãtii fortei de muncã a persoanelor, aflate in perioada in care beneficiazã de indemnizatie de somaj. Participarea la bursã este gratuitã si reprezintã o oportunitate de a cunoaste direct oferta de fortã de muncã, de a recruta si selecta personal in vederea ocupãrii locurilor de muncã vacante din judetul Vaslui. Agentii economici interesati sã participe la bursã trebuie sã trimitã din timp ofertele de locuri de muncã vacante la numãrul de fax 0235/317.717 sau pe adresa de email ajofm@vs.anofm.ro si sã specifice optiunea participãrii la bursã, numãrul de locuri de muncã de care dispun, cat si meseriile in care sunt acestea. Data limitã pentru depunerea ofertelor este 6 aprilie.