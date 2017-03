O campanie de toatã jena

miercuri, martie 8, 2017, 3:00

Se adevereste ce scriam ieri. Tabãra fidelã lui Nelu Tãtaru, presedintele interimar al PNL Vaslui, se aflã in plinã campanie electoralã internã. Nu e un lucru rãu. Dimpotrivã, e util ca in PNL-ul vasluian, care incã mai rumegã semi-esecul de la alegerile locale si ßperversa’ de la parlamentare, sã se intample ceva. Orice. Dar nu oricum. Campania internã de ßconvingere’ a activului de partid imbracã, pe alocuri, haina ridicolului. Cred cã il intuiesc destul de bine pe Nelu Tãtaru, de aceea sunt convins cã nu de ‘limbi in ureche’ (sau mai stiu eu unde) are el nevoie acum. S-a vãzut si la locale, si mai cu seamã la parlamentare, cã osanalele nu aduc voturi. Dimpotrivã, provoacã greatã. Pentru a castiga alegerile interne, Nelu Tãtaru trebuie sã conducã partidul. Atat de simplu e. Trebuie sã ia decizii, unele poate neplãcute, dar necesare. Trebuie, in primul rand, sã-si facã timp si sã vorbeascã mai des singur, nu sã-i lase pe altii sã-i punã vorbe in gurã, orientandu-i discursul in directii pe care nici mãcar el nu le bãnuia. Dacã vrea sã castige presedintia partidului si, totodatã, onoarea de a fi primul lider judetean ales in ultimii sase ani, Nelu Tãtaru trebuie sã-si suflece manecile si sã batã la pas organizatiile locale. În niciun caz nu va reusi asta doar citindu-si, uneori cu stupefactie, ßdeclaratiile’ in ziarul de a doua zi. Însã chiar nu vreau sã mut discutia in acest plan, desi as avea destule de spus. Deocamdatã, rãman fidel temei deschise ieri si semnalez modul deviat si deviant in care tabãra pro-Tãtaru isi propune sã castige. În rãzboiul declansat impotriva celeilalte factiuni, in fruntea cãreia se aflã deputatul Daniel Olteanu, deocamdatã, accentul cade pe fostul turnãtor al Securitãtii Corneliu Plesu, asa-zisul sef de cabinet al lui Olteanu. Schema e simplã: PNL trebuie sã scape de astfel de ßelemente’, dar ßelementul’ cu pricina este strans tinut in brate de Olteanu. Ei, in aceste conditii, cum sã fie Olteanu bun de presedinte de partid dacã lucreazã cu un colaborator dovedit al fostei Securitãti? Vreau sã cred cã Nelu Tãtaru nu gireazã aceastã manierã de actiune. E si penibilã, si periculoasã, din mai multe puncte de vedere. Sã le luãm pe rand. Iatã, pentru început, ce spune Dumitru Boros (dacã el spune!), in calitate de prim-vicepresedinte interimar al Filialei Judetene PNL Vaslui: ‘(…) din cate stiu, o astfel de prevedere a existat in statut si panã acum. Nu este o noutate. Faptul cã ni se cere ca fostii securisti sã fie exclusi il consider normal pentru a avea o imagine mai bunã in ochii electoratului. Stiti cum se spune: unde e lege, nu-i tocmealã’, spune primarul Barladului. Buuun. De fapt, nu-i bun. Domnul Boros a castigat Primãria Barlad si cu ajutorul lui Corneliu Plesu. Acesta a coordonat, umãr la umãr cu fostul senator Dan Marian, campania PNL pentru Primãrie si a scos un rezultat istoric. Nu existã liberal in tot Barladul care sã nu ii recunoascã munca si meritele lui Plesu. În acest context, intrebare fulger pentru primarul Boros: Corneliu Plesu nu era si in campanie fost colaborator al Securitãtii? Pentru cã prevederea privind excluderea acestora ‘nu este o noutate’, Boros putea refuza, pur si simplu, sã lucreze cu Plesu. Nu a fãcut-o. Pentru cã nu a fãcut-o, declaratia lui de ieri, cu toatã politetea o spun, nu valoreazã nici cat hartia pe care a fost tipãritã. Sau, cine stie, poate Plesu suferã de un ‘securism selectiv’, care i se poate imputa, la fel, selectiv… Cred cã am demonstrat penibilu unei astfel de campanii. Dar, spuneam adineaori, aceasta este in egalã mãsurã si periculoasã. Pentru cã logica, expusã mai sus, in baza cãreia Olteanu nu e bun de presedinte de partid pentru cã tine un fost colaborator al Securitãtii in brate, i se poate aplica intocmai si lui Boros, ales primar si prin munca aceluiasi fost colaborator al Securitãtii. Din pãcate, Boros nu e singurul care intrã in aceastã campanie jenantã. Din Negresti, un alt ‘liberal cu greutate’, Cristi Rusu, cere la randu-i excluderea lui Plesu. Trec peste sintagma ‘liberal cu greutate’, dar nu inainte de a mã intreba amuzat: mai exact, care este ‘greutatea politicã’ a lui Rusu? Cumva în baza acesteia a pierdut Primãria Negresti? Altã intrebare: oare dacã in campanie avea un ‘securist’ ca Plesu alãturi, astãzi ne vorbea primarul Rusu? Nici Cristi Rusu, de altfel un personaj simpatic, nu scapã de penibil: ‘Avem criteriile de integritate, care au fost valabile atat la alegerile locale, cat si la cele parlamentare (…)’. Domnu’ Rusu, da’ lui Boros i-ati spus poezioara asta? Mai penibil: ‘Vreau ca aceia care sunt in aceastã situatie (…), inclusiv dl. Plesu, sã inteleagã utilitatea acestui demers (…)’. Pãi, dacã ditamai avocatul Boros n-a dat doi bani pe ‘utilitatea acestui demers’ cand trebuia, la fel cum nici Cristi Rusu nu a fãcut-o la vremea potrivitã, nu e clar cã în realitate vã doare în cot de atat de pretioasele voastre ‘criterii de integritate’? Dar, dupã ce la început e doar penibil, apoi, mai penibil, Cristi Rusu reuseste fãrã niciun efort sã fie cel mai penibil: ‘(…) nu mai vrem sa fie tras partidul inapoi cu persoane compromise’. Înapoi? Pãi, ‘înapoi’ înseamnã, printre altele, si castigarea Primãriei Barlad pentru PNL… Iatã cam ce poate spune (dacã el spune!) un ‘liberal cu greutate’ ca Rusu. De la Negresti. Jenant. În corul hulitorilor lui Plesu il gãsim si pe Ionel Florin, primarul PNL de la Tãcuta. Nu avem suficiente date pentru a ne pronunta cu privire la ‘greutatea politicã’ a acestuia, dar, spre deosebire de Rusu, de la Negresti, Ionel Florin ‘s-a ales’. Si, ca amãnunt, imi pare mai hotãrat decat Boros si Rusu la un loc. ‘Tot ceea ce s-a hotãrat (…) la Bucuresti vom pune in aplicare si in judetul Vaslui, sa fie clar’. E clar, domnu’ primar, foarte clar. Ce nu e clar e cand si cum. Si, cu voia cititorilor, de ce?!?