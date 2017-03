O bãtrânã din Bârlad nu-si poate plãti taxele din cauza amenzilor fiului

vineri, martie 17, 2017, 3:00

O bârlãdeancã în vârstã de 62 de ani a ajuns în pragul disperãrãrii dupã ce si-a ascultat fiul si l-a primit în apartamentul ei. De fapt, tânãrul nu locuieste propriu-zis acolo, dar o fac… amenzile, care vin, pe bandã rulantã, din toatã tara!

Bãtrana, care trãieste de pe o zi pe alta dintr-o pensie de mizerie, s-a scandalizat in momentul in care a mers la primãrie pentru a-si achita dãrile locale, constiincioasã, asa cum face la fiecare inceput de an. Aici, a aflat cã nu i se pot incasa taxele si impozitele panã ce amenzile fiului, care ar domicilia cu ea, nu sunt achitate integral. Neavand bani sã ii plãteascã odraslei obrãzniciile sanctionate de politistii din toatã tara, pe unde a umblat acesta, femeia a decis sã amane plata obligatiilor fiscale. A sperat cã in acest fel va avea rãgazul de a-si convinge bãiatul sã ii trimitã bani pentru a-i achita amenzile. N-a fost chip si, dupã un timp, biata femeie s-a trezit cu penalizãri peste penalizãri la taxele si impozitele pe care le are de plãtit cãtre primãrie. ßSunt disperatã, nu stiu ce sã mai fac, pentru cã s-au adunat, cu tot cu penalitãti, peste 10 milioane de lei pe care trebuie sã ii dau la primãrie. Eu am o pesie de 600 de lei… Am zis cã scap mai usor, dacã il ajut si eu sã isi plãteasã amenzile, si am fost de acord sã mi se opreascã din pensie, dar el nu dã niciun ban, chiar dacã munceste pe undeva prin Brasov. Asa imi trebuie dacã am semnat sã il iau in casã si sã il ajut…’, s-a plans femeia in fata angajatilor primãriei, pentru a treia oarã consecutiv, in ultimele trei luni de audiente ale conducerii institutiei. La Taxe si Impozite, acolo unde bãtrana isi plange necazul chiar si de cateva ori pe lunã, lucrurile sunt cat se poate de simple. Din moment ce ea a fost de acord sã semneze o cerere de poprire pe venit, doar in momentul in care va fi acoperit cuantumul amenzilor odraslei, va putea sã isi achite si dãrile locale. ßDoamna in cauzã este pentru a treia oarã in audientã si de fiecare datã i s-a explicat cã, momentan, aceasta este sigura solutie, potrivit reglementãrilor fiscale in vigoare. A semnat cererea, se actioneazã in consecintã. În plus, am reusit sã il identificãm si pe fiul dumneaei, care lucreazã in Brasov, am trimis documentatia pentru blocarea conturilor si pentru poprirea pe salariu, insã nu putem spune nimic, intrucat, deocamdatã, in conturile Primãriei nu a intrat niciun ban din partea agajatorului sãu. Mai asteptãm. Cuantumul total datorat nu avem voie sã il divulgãm decat persoanei in cauzã (…)’, a declarat Cerassela Apostol, seful Servicilui Taxe si Impozite, din cadrul Primãriei Barlad. Disperatã cã mai are de ßtras’ cateva luni bune panã cand va fi stinsã datoria fiului, bãtrana spune acum cã a ajuns sã trãiascã de pe o zi pe alta, dar cã si-a invãtat lectia. ßAsa imi trebuie dacã l-am crezut! Sã bage la cap toti oamenii de varsta mea, care au copii de-ãstia, sã nu ajungã la fel…’, a conchis ea.