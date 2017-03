Numai Dumnezeu si Daniel Olteanu stiu câte autostrãzi a fãcut PNL-ul!

vineri, martie 17, 2017, 3:00

Dacã nu se face nimic, nu e bine. Dacã se face ceva, iarãsi nu e bine. O spune deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu, în cea mai recentã declaratie politicã rostitã în Parlament. Liberalul este consternat de o declaratie a ministrului Dezvoltãrii, Sevil Shhaideh, conform cãreia ar trebui eliminatã „orice discutie cã guvernul ignorã Moldova”. Argumentul invocat este faptul cã Regiunea Nord-Est ar avea cea mai mare alocare din cadrul POR. Iatã cum traduce, ipocrit, deci politic (sau invers), Daniel Olteanu „mesajul oficial al PSD”: „Stim cã nu vã facem autostrãzi, multumiti-vã cu drumuri judetene si comunale!”. Dacã nici astea nu se vor face, probabil, Olteanu ne va încuraja sã mergem pe autostrãzile construite de PNL…

Daniel Olteanu si-a inceput ‘tare’ declaratia politicã, declarandu-se consternat ‘de ultimele declaratii ale doamnei ministru Sevil Shhaideh, conform cãrora ar trebui sã ‘eliminãm orice discutie cã guvernul ignorã Moldova’. În sprijinul declaratiilor sale, doamna ministru aduce faptul cã Regiunea Nord-Est ar avea cea mai mare alocare din cadrul Programului Operational Regional, un program dedicat autoritãtilor locale. Atrag atentia reprezentantilor Guvernului cã se aflã intr-o eroare fundamentalã si cã nu fac decat sã confirme astfel faptul cã Moldova este si va rãmane izolatã. Am subliniat in interventiile mele publice, inclusiv in Parlament, dezastrul promovat de PSD la nivelul marilor investitii in infrastructurã, prin bugetul pe 2017. Conform fiselor de obiectiv ale Ministerului Transporturilor, judetul Vaslui va avea parte de ZERO lucrãri in executie in ceea ce priveste construirea sau modernizarea infrastructurii. 435.000 de vasluieni sunt uitati total de Guvern. Aceeasi situatie e intalnitã si in alte judete ale Moldovei, ceea ce inseamnã cã un sfert din populatia tãrii beneficiazã de sub 5% din totalul marilor investitii in infrastructurã’, spune Daniel Olteanu. Ei bine, dacã parlamentarul liberal este consternat, la fel trebuie cã sunt si locuitorii judetului, pusi in fata acestei mostre de ipocrizie. Daniel Olteanu nu stie sau se face cã nu stie despre alocãrile bugetare infime trecute in dreptul judetului nostru de guvernarea tehnocratã, o treime din cat alocase guvernul PSD condus de Victor Ponta. De fapt, Olteanu stie foarte bine acest lucru, peentru cã a fost prefect in acea perioadã… Nici alocãrile mari prin POR nu sunt de lãudat, mai spune Daniel Olteanu. ‘(…) sumele avansate nu sunt un cadou, ci reprezintã o consecintã a faptului cã Regiunea Nord-Est a reusit sã ocupe un loc fruntas in absorbtia fondurilor europene derulate in cadrul executiei 2007 – 2013, multe axe de finantare fiind suprasubscrise’. Si, continuã parlamentarul liberal, ajuns in faza intrebãrilor fãrã rãspuns sau cu rãspuns inchis: ‘Ceea ce spune acum doamna ministru Shhaideh, foarte grav, este cã POR, un program prin care pot fi modernizate, de exemplu, drumuri judetene, poate inlocui dezastrul de la nivelul marilor lucrãri de infrastructurã. Ce ar putea sã inteleagã un investitor de aici? Cã va trebui sã accepte cã-i este imposibil sã fie competitiv, din cauza dezastrului de la nivelul infrastructurii feroviare, a lipsei autostrãzilor, si cã va trebui sã fie satisfãcut cã vor fi modernizate cateva drumuri judetene si comunale, de parcã industria Moldovei ar trebui sã facã export pe drumuri judetene si comunale!’. Evident, dacã eventualul investitor nu va dori sã facã export pe ‘cateva drumuri judetene si comunale’ modernizate prin POR, o va putea face pe autostrãzile realizate de guvernele PNL si tehnocrat. Ar fi interesantã o luare publicã de pozitie pe tema aceasta. Dar, panã atunci, finalul declaratiei politice face toti banii: ‘Solicit Guvernului PSD sã arate responsabilitate, iar aceastã responsabilitate nu inseamnã a transmite mesaje de genul ìaveti bani de drumuri judetene si comunale, de asta nu vã facem autostrãziî’. În termeni de responsabilitate, mãcar tehnocratii au fost sinceri si au pus un ‘nu’ mare in fata ultimei declaratii.