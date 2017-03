Nu colectãm selectiv, plãtim!

joi, martie 16, 2017, 3:00

La începutul acestui an, facturile la serviciile de salubritate au crescut semnificativ, atât din cauza costurilor crescute pentru transportul gunoiului menajer la Brãila, cât si a unei taxe de 80 lei/tonã, pentru gunoiul neselectat si depozitat, impusã de Uniunea Europeanã. Din 2018, aceastã taxã se va mãri cu încã 50%, având drept consecintã o nouã majorare a facturilor la salubritate, dacã vasluienii nu vor învãta sã selecteze gunoiul, în conditiile în care în toate comunele si orasele sunt instalate pubele specializate. Deja, din 2017, a crescut cu 30% contributia anualã a fiecãrui UAT vasluian la ADIV, asociatie care a implementat proiectul finantat din fonduri europene „Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui”. Motivul: proiectul, când va deveni operational, va demara greu, întrucât s-a pierdut exercitiul colectãrii selective a deseurilor de cãtre populatie.

Pe timpul comunistilor, reciclarea deseurilor era o prioritate nationalã, in acest scop fiind implementate adevãrate strategii. La magazine se dãdeau la schimb sticle sau borcane, iar cetãtenii puteau preda la centrele DCA, contra cost, tot ceea ce se putea recicla, de la sticlã sau hartie, panã la metale feroase sau neferoase, În plus, la nivelul scolilor, institutiilor sau fabricilor erau impuse cote de predare a deseurilor, colectate selectiv. Dupã Revolutie, acest obicei bun s-a pierdut, DCA-urile au fost desfiintate, iar in prezent, doar unitãtile de tip REMAT mai colecteazã, in principal metale feroase sau neferoase. Acum circa 10 ani, se colectau si se predau PETuri, la societãti special infiintate in acest sens, care au accesat fonduri europene. Cand banii s-au terminat, a dispãrut si aceastã activitate. La fel, erau organizate campanii de colectare a produselor electronice si electrocasnice defecte sau uzate moral, de la populatie, care era stimulatã in acest sens cu premii, insã si acestea s-au rãrit, din acelasi motiv: subventiile tot mai putine si mai mici din partea UE. În schimb, au fost disponibile fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea sistemelor de manegement a deseurilor. Cu ajutorul acestor bani, ar fi trebuit deschise gropi ecologice de gunoi, construite statii de sortare ori cumpãrate si distribuite in UAT-uri echipamente, utilaje si chiar vehicule specializate in colectarea si transportul deseu – rilor menajere. Ulterior, in scopul protejãrii mediului, UE a trecut si la alt gen de mãsuri, de aplicare a unor sanctiuni pentru necolectarea sau nepredarea selectivã a deseurilor. Astfel, conform unei Directive a UE, de la 1 ianuarie 2017 a intrat in vigoare o taxã de 80 lei/tona de gunoi depozitat, care a dus in primã fazã la includerea in facturile pentru salubritate a unei taxe suplimentare de 2,36 lei/ persoanã, la care se adaugã TVA. În plus, facturile au fost majorate si ca urmare a faptului cã, nefiind incã desemnat operatorul judetean de salubritate care ar trebui sã preia si noua groapã ecologicã de gunoi de la Rosiesti (in prezent, gunoiul menajer fiind transportat de firmele de profil tocmai la Brãila), au crescut si costurile aferente. Trebuie spus cã vasluienii trebuie sã se astepte la o nouã majorare a facturilor, dat fiind cã, incepand cu 1 ianuarie 2018, taxa pe gunoiul depozitat va creste cu incã 50%, la 120 lei/tonã! Conducerea si membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã Vaslui (ADIV), organism care, cu fonduri europene, a implementat Sistemului integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui, spune cã si dupã finalizarea acestui proiect taxa respectivã va trebui plãtitã. ßProiectul, cand va deveni operational, va demara destul de greu, din cauza faptului cã, in special in satele si comunele din judetul nostru, colectarea selectivã se va realiza foarte greu si nu va fi de 100%, intrucat populatia incã nu constientizeazã importanta acestei activitãti’, declara la ultima sedintã a ADIV, din luna ianuarie 2017, Dumitru Buzatu, presedintele asociatiei. În fapt, nici la nivelul oraselor si a municipiilor, dotate de mai bine de 2 ani cu conteinere specializate in vederea colectãrii selective a deseurilor, aceastã actiune nu merge prea bine, fapt recunoscut si de societãtile de salubritate. Din cauza noii taxe de salubritate, pe langã majorarea facturilor cãtre populatie, UATurile membre ale ADIV vor trebui, incepand din acest an, sã plãteascã contributii cu 30% mai mari, bani alocati din bugetele locale. Cresterea contributiilor a fost argumentatã de vicepresedintele CJ, Ciprian Trifan: ‘Pe langã necesitatea unui buget tampon pentru a sustine la nevoie aceste taxe, care vor creste de anul viitor, in primul an de operare a proiectului va fi foarte dificil de colectat taxa de salubrizare, dat fiind cã nivelul de colectare a lor nu este de 100%, si va trebui plãtit operatorul sau, dupã caz, operatorii. În plus, pentru monitorizarea activitãtii celor 4 statii de transfer, asociatia va fi nevoitã nu doar sã angajeze personal specializat, economisti care sã urmãreascã activitatea operatorilor si sã tinã evidenta incasãrilor si plãtilor, dar si sã majoreze cu 20% salariile actualilor angajati, plãtiti in acest moment cu putin peste salariul minim pe economie’. Membrii asociatiei au aprobat cu unanimitate de voturi majorarea cu 30% a cotizatiei, care, panã anul trecut, era, la comune, in functie de numãrul de locuitori, de 1.000 – 3.000 lei/an, 5.000 lei in cazul orasului Murgeni, 10.000 lei, pentru Negresti, 25.000 lei/an, pentru Husi si cate 50.000 lei/an, pentru municipiile Vaslui si Barlad. În consecintã, la adoptarea, in aceste zile, a bugetelor locale pentru anul 2017, UAT-urile vor trebui sã prevadã, la capitolul cheltuieli, si aceste majorãri. La fel, in cazul Consiliului Judetean Vaslui, mem – bru fondator al ADIV si care, panã acum, plãtea drept contributie la asociatie suma de 100.000 lei/anual. Vineri, in cadrul sedintei de CJ, consilierilor judeteni le este supus spre aprobare un proiect de hotãrare in vederea majorãrii, cu 30.000 lei anual, a contributiei cãtre ADIV. Cu aceastã ocazie, este de asteptat ca alesii, in special cei din opozitie, sã cearã explicatii cu privire la stadiul implementãrii proiectului ‘Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui’. Trebuie spus cã abia in luna ianuarie a fost publicatã pe SEAP documentatia privind atribuirea gestiunii Centrului de Management Integrat a Deseurilor si a statiilor de transfer prin procedura licitatiei publice, societãtile interesate solicitand ulterior clarificãri, la care au fost formulate rãspunsuri. Mai mult, unele firme interesate in a prelua acest serviciu judetean si patrimoniul in cauzã, in conditiile in care toate echipamentele si baza materialã au fost deja achizitionate de cãtre ADIV, au notificat deja cã vor contesta licitatiile. În aceste conditii, sunt justificate temerile privind noi intarzieri in devenirea, in sfarsit, operationalã a proiectului. Din pãcate, ponoasele le vor trage tot locuitorii judetului, care, incepand de anul viitor, vor plãti facturi cu 1,18 lei/lunar/persoanã in plus, ca urmare a majorãrii taxei de salubritate impusã de UE.