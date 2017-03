Noua Politie a Bunurilor Indisponibilizate îsi face punct de lucru si în Vaslui

vineri, martie 10, 2017, 3:00

Peste mai putin de trei sãptãmâni, când va deveni operationalã Agentia Nationalã de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) – un fel de politie nationalã care se va ocupa de recuperarea prejudiciilor provenite din infractiuni – si în judetul Vaslui va fi creat un punct de lucru.

Concret, ANABI va intra ßpe piatã’ imediat ce va fi terminat de identificat clãdiri si terenuri unde sã poatã depozita bunurile indisponi – bilizate de instantele de judecatã ca urmare a condamnãrilor definitive in anumite spete in care se impunde confiscarea si valorificarea lor. Deja, noua institutie a anuntat cã a identificat aproape 200 de clãdiri in 38 de judete si in Bucuresti, dar si peste 190 de terenuri in 40 de judete si Bucuresti. Aici vor fi depozitate doar bunurile cu o valoare mai mare de 15.000 de euro, in aceastã categorie intrand de la masini de lux sau utilaje si masini de mare tonaj, la bijuterii sau opere de artã scumpe, panã la iahturi de lux sau alte ambarcatiuni detinute de cei dovediti vinovati de evaziune fiscalã sau acte de coruptie. Evident, si in judetul Vaslui va exista cel putin o clãdire si un teren care vor avea aceastã destinatie, insã custodele ANABI nu a fãcut incã publice locatiile exacte. Prin infiintarea noii politii, cum este ANABI asimilatã, sarcina recuperãrii prejudiciilor cauzate statului va dispãrea din atributiile ANAF, care panã in prezent a reusit sã recupereze putin peste 20 de milioane de lei.