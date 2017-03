Noi plantatii noi de vitã-de-vie în judet

miercuri, martie 29, 2017, 3:00

Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a aprobat, anul trecut, douã planuri individuale de replantare pentru vitã-de-vie. Ambele proiectele au fost implementate in zona Averesti, pe o suprafatã totalã de 26 hectare. Tot in sectorul viticol, specialistii DAJ Vaslui au eliberat 33 carnete de viticultor pentru persoane fizice si juridice care comercializeazã struguri de vin din productia proprie. De asemenea, au fost autorizate 7 spatii destinate comercializãrii cu amãnuntul a vinurilor de masã in vrac. În prezent, in judetul Vaslui sunt inregistrate 11.566 hectare cu vitã-de-vie nobilã. Printre soiurile nobile existente in judet predominã cele albe: Feteascã regalã, Feteascã albã, Aligote, Zgihara de Husi, Sauvignon blanc, Riesling italian, dar existã suprafete importante cultivate cu soiul rosu Merlot, precum si cu soiuri de masã ca Perla de Csaba, Victoria si Muscat de Hamburg. Anul trecut, productia medie la strugurii de vin a fost de 7.223 kg/ha, comparativ cu productia medie de 6.946 kg/ha obtinutã in 2015. Pe segmentul strugurilor de masã, productia medie de pe cele 4.144 hectare de plantatii s-a ridicat la 4.701 kg/ha. Cultivatorii de vitã-de-vie, soiuri nobile in suprafatã minimã de 0,5 hectare, au obligatia detinerii si completãrii carnetului de viticultor. De asemenea, comerciantii care achizitioneazã struguri pentru vin in vederea comercializãrii cãtre procesatori au obligatia intocmiri unui centralizator al cantitãtilor predate cãtre acestia si transmiterea filelor originale aferente fiecãrui transport, cãtre procesator.