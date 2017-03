Noi mãsuri pentru dezvoltarea asistentei medicale în mediul rural

joi, martie 2, 2017, 3:00

Guvernul a aprobat o Ordonantã de Urgentã prin care, în viitorul apropiat, se vor înfiinta în mediul rural centre medico-socioeducat ionale în folosul populatiei, în special al persoanelor din grupurile vulnerabile, care vor suplini serviciile prestate în prezent de medicii de familie. Primãriile interesate vor trebui sã punã la dispozitie spatiile necesare si, dacã vor dori extinderea acestor servicii, sã asigure cofinantare de la bugetele locale. Salariile asistentilor medicali comunitari si ale mediatorii sanitari, precum si dotarea minimã a acestor centre urmeazã sã fie asiguratã de Ministerul Sãnãtãtii.

Guvernul a preluat o mãsurã a fostei guvernãri, clasatã de Senat la sfarsitul anului trecut, privind initierea unor mãsuri pentru dezvoltarea asistentei medicale comunitare si pentru asigurarea accesului persoanelor din categorii vulnerabile la servicii medico-sociale. Ordonanta de Urgentã aprobatã la inceputul acestei sãptãmani reglementeazã organizarea, functionarea si finantarea asistentei medicale comunitare la nivelul comunelor si oraselor si prevede infiintarea, organizarea si functionarea unor centre comunitare integrate. Aceste centre comunitare urmeazã sã asigure furnizarea de servicii medicale de profilaxie cãtre membrii comunitãtii, dar si servicii de promovare a sãnãtãtii in comunitate prin educatie pentru sãnãtate, precum si identificarea riscurilor pentru sãnãtate si a persoanelor si grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social. Asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari se vor ocupa si de consilierea medicalã si socialã, in limita competentelor profesionale, sau directionarea si monitorizarea accesului persoanelor vulnerabile cãtre serviciile medico-socioeducat ionale. În plus, in cadrul acestor centre urmeazã a se asigura asistenta la domiciliu a gravidelor, nou-nãscutilor si mamelor, a pacientilor cronici si persoanelor varstnice, precum si asistentã medicalã de urgentã in limita competentei profesionale, venind astfel in ajutorul medicilor de familie. Conform ministrului Sãnãtãtii, Florian Bodog, in primã fazã urmeazã a fi identificate comunitãtile in care ar fi necesare aceste centre comunitare, urmand ca, ulterior, sã se asigure finantarea, de cãtre Ministerul Sãnãtãtii, prin transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele locale, a cheltuielilor de personal pentru asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari, precum si cheltuielile determinate de aplicarea standardelor minime de dotare. La randul lor, primãriile interesate vor trebui sã punã la dispozitie spatiile necesare si, ulterior, sã asigure banii necesari acoperirii cheltuielilor pentru bunuri si servicii necesare intretinerii si functionãrii centrelor comunitare integrate. La nivelul judetului Vaslui, cu exceptia localitãtilor situate in apropierea centrelor urbane sau in care existã deja astfel de unitãti, asemenea centre comunitare ar fi utile in peste jumãtate din cele 81 de comune, dintre cele in care adresabilitatea populatiei la asistentã medicalã este una defectuoasã. Asta cu atat mai mult cu cat viitorii beneficiari ai acestor servicii sunt, cu precãdere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populatia din mediul rural si grupurile vulnerabile, persoane cu nivel economic sub pragul sãrãciei, aflate in somaj, cu afectiuni cronice, cu risc de excluziune socialã etc. În afara evidentei utilitãti a unor astfel de centre medico-socio-educationale, aceste mãsuri reprezintã o conditionalitate ex-ante pentru accesarea fondurilor europene. Mai exact, in absenta deciziei de luni a Guvernului, ar fi imposibilã accesarea lansãrii apelurilor de proiecte programate in cadrul POR si POCU, care insumeazã aproximativ 355 milioane euro pentru finantarea interventiilor din domeniul serviciilor comunitare integrate.