Mosneag libidinos arestat dupã ce a încercat sã violeze o fetitã de 8 ani!

marți, martie 7, 2017, 3:00

Familia unui cadru militar din Barlad, venitã in vizitã la rudele din Fãlciu, a trãit momente de groazã sambãtã seara, cand a trecut pe langã o adevãratã tragedie. Fetita lor, in varstã de doar 8 ani, care se juca in stradã, in fata casei, cu alti copii, a fost cat pe ce sã fie violatã de un vecin, Adrian Tutu, in varstã de 65 de ani. Individul, un asistat social cu – noscut ca betiv si cu probleme de comportament, a ademenit-o cu dulciuri pe copilã in gospodãria proprie, unde, prin violentã, a dezbrãcat-o si a incercat sã intretinã cu ea relatii sexuale. Noroc de tatãl fetitei care, ingrijorat de lipsa acesteia, si afland de la ceilalti copii cu cine plecase, a cãutat-o si a descoperit-o la timp. Fata era dezbrãcatã si impiedicatã sã tipe de mosul bãut, care, pe jumãtate dezbrãcat, o tinea intinsã pe pat. Îngrozit la vederea scenei, prima reactie a tatãlui fetei a fost sã-l ia la bãtaie pe agresor, insã a reusit sã se abtinã si sã anunte Politia. Pe baza probelor, hainele rupte ale fetitei care zãceau aruncate in incãpere, si a declaratiilor martorilor, agresorul a fost retinut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat Judecãtoriei Barlad cu propunere de arestare preventivã pentru tentativã de viol. Duminicã seara, judecãtorii au dispus arestarea preventivã pentru 30 de zile, panã pe data de 3 aprilie inclusiv, a mosului pedofil. Fetita va fi consiliatã psihologic, pentru a depãsi trauma suferitã, iar familia este decisã sã cearã pedepsirea exemplarã a pedofilului.