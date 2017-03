Moldovean urmãrit international, prins în PTF Albita

marți, martie 21, 2017, 3:00

În data de 16 martie, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei de stat, ca pasager intr-un microbuz inmatriculat in Republica Moldova, cetãteanul moldovean Ion M., in varstã de 34 de ani. La controlul de frontierã, politistii de frontierã au constatat cã pe numele bãrbatului era emisã o alertã de punere in aplicare a unui mandat de arestare in vederea predãrii sau extrãdãrii, emis de autoritãtile din Germania, deoarece persoana avea de executat o pedeapsã privativã de libertate pentru sãvarsirea de infractiuni contra proprietãtii private pe teritoriul Germaniei. Ion M. a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Vaslui, in vederea luãrii mãsurilor ce se impun.