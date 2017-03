Misiune îndeplinitã cu succes în Afganistan

joi, martie 16, 2017, 3:00

Ieri, la Garnizoana Bârlad, a avut loc un emotionant moment de repatriere din teatrul de operatiuni din Afganistan a douã echipe de consiliere si asistentã.

De la ora 13.00, conducerea Regimentului 52 Artilerie Mixtã ‘General Alexandru Tell’ le-a urat bun venit membrilor celor douã echipe, in prezenta unor invitati speciali din cadrul structurilor militare superioare. Cele douã echipe – Train Advise and Assist Command-South (TAAC) rotatia 2 si TAAC-North, rotatia 3 – formate din 10, respectiv 11 ofiteri, au fost dislocate in teatrul de operatii Afganistan, in orasul Kandahar, in perioada septembrie 2016 – martie 2017. Personalul a fost, totodatã, recompensat pentru rezultatele pe care le-a avut in timpul misiunii din care tocmai s-a intors iar cinci dintre cei mai buni ofiteri au primit din partea Sefului Statului Major al Fortelor Terestre diplome si ‘Emblema de Merit in Serviciul Armatei Romane, clasa a III-a’. Distinctiile au fost acordate si in semn de recunoastere a calificãrii pentru o misiune extrem de importantã, de sprijin logistic in teatrul de operatiuni din Afaganistan. Anterior plecãrii in misiune, toti ofiterii au urmat o instructie extrem de severã, care a inceput cu perfectionarea cunostintelor de limbã englezã si s-a finalizat cu instructia pe elicoptere de luptã, pe structura cursurilor de instruire NATO.