Mircea Eliade, un român de geniu

joi, martie 9, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui, Muzeul ‘Vasile Parvan’, din Barlad, si Universitatea de Arte ‘George Enescu’, din Iasi, invitã publicul la un eveniment special, dedicat marelui scriitor roman Mircea Eliade, cu participarea invitatilor ieseni Mihai Mihãescu – regizor, scenarist si profesor de film la Universitatea de Arte ‘George Enescu’, din Iasi, Nicolae Cretu, istoric, critic literar, si profesor univ. dr. la Universitatea ‘Al. I. Cuza’, din Iasi, George Marici, actor si moderator Apollonia TV Iasi si Radio Impact FM, Viorel Catea, cantautor si profesor la Scoala Gimnazialã ‘Otilia Cazimir’, din Iasi. Serata se va deschide cu un moment muzical sustinut de cantautorul Viorel Catea, urmat de scurte prezentãri ale filmului de lung metraj ‘Fata cu ochii verzi’, o adaptarea cinematograficã a romanului Gaudeaumus (partea a doua a Romanului adolescentului miop, de Mircea Eliade). Scenariul si regia acestui film sunt semnate de regizorul de teatru si film Mihai Mihãescu, iar recenzia peliculei este realizatã de criticul si istoricul literar Nicolae Cretu. Realizat de Alternative Film Studio, cu sprijinul logistic si artistic al Universitãtii de Arte ‘George Enescu’, din Iasi, si al altor institutii din Iasi si Constanta, filmul are ca subiect o poveste de dragoste mai putin obisnuitã (plasatã in perioada interbelicã), in care cele patru personaje (Nishka, Mircea, Nonora si Radu), interpretate de tinerii actori ieseni Tatiana Grigore, Andrei Grigore Sava, Claudia Chiras si George Marici, sunt conduse de teribilismul specific tineretii. Filmul a participat la Festivalul International PROPATRIA – Giovani Talenti Rumeni, din 2016, care s-a desfãsurat in prestigioasa institutie Casa del Cinema din parcul Villa Borghese, Roma (Italia). De asemenea, filmul a fãcut parte din lista celor 14 titluri de filme romanesti, care au contat pentru propunerea Romaniei la premiile Oscar. Publicul este asteptat la sediul central al Muzeului (Sala Cinema 3D), pentru a fi impreunã la acest eveniment. Intrarea este liberã.